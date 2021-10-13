Финалистом регионального этапа национальной премии Russian Event Awards 2021 стал фестиваль "Палитра ремесел"

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В число лауреатов вошел Всероссийский фестиваль народных мастеров и художников «Палитра ремесел», который ежегодно проводится Палатой ремесел Саратовской области при поддержке министерства экономического развития региона и ТПП. Фестиваль был удостоен I места в номинации «Лучшее туристическое событие в гибридном формате».Напомним, в этом году фестиваль прошёл с 13 по 15 августа офлайн и онлайн. В традиционном варианте на Театральной площади и в аллее сада им.Радищева провели трехдневную арт-ярмарку, на которую собрались 230 мастеров и художников из 23 регионов России. Среди художников были представители Италии, Израиля.Развлекательная часть фестиваля прошла онлайн. В нее вошли видео-визитки мастеров и художников, интервью, мастер-классы, виртуальные экскурсии, видеосюжеты об интересных людях, местах и промыслах, деловая программа с участием экспертов. Велись прямые включения с площади и концертной площадки.Бороться за главный приз Russian Event Awards-2021 организаторы «Палитры ремесел» будут на Общенациональном финале премии в Ульяновске 15-17 ноября.Фестиваль проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».