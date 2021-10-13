В Саратове пройдут гастроли Ивановского театра кукол

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Кукольники из Иванова представят саратовцам спектакли по всем известным любимым сказкам «Карлсон, который живёт на крыше», «Три медведя», «Три поросёнка», «Заяц, Лиса и Петух».Все постановки рассчитаны на зрителей от 3-4 лет.Купить билеты можно онлайн на сайте театра и в кассе по адресу Бабушкин взвоз, 16.Информация о театре:Ивановский областной театр кукол открылся 8 февраля 1935 года.Сегодня театр известен не только в России, но и далеко за её пределами. В его репертуаре — разнообразные по жанрам и формам спектакли для детей и взрослых. Критерии неизменны — качественный драматургический материал, высокий профессиональный уровень и театральная культура. Театр был создан в 1935 году, и с тех пор ежегодно его посещают тысячи маленьких зрителей.Театр с успехом представляет искусство театра кукол на престижных российских и зарубежных театральных форумах. География творческих контактов Ивановского театра кукол широка — спектакли театра побывали в Индии, Австрии, Германии, Польше, Словакии, Сербии, Литве, Беларуси, Украине и во многих регионах России.Ивановский театр кукол — основатель и организатор одного из известнейших Международного фестиваля театров кукол «Муравейник», проводимого раз в два года, начиная с 1995г. Фестиваль пользуется авторитетом не только среди кукольников России, но известен далеко за её пределами.