Областная специальная библиотека для слепых развивает инватуризм

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Экскурсия прошла при поддержке директора исторического парка "Россия - Моя история" Дмитрия Кубанкина, ЦБС Энгельсского муниципального района Натальи Завалишиной. Читатели библиотеки для слепых смогли "увидеть" кончиками пальцев Парк покорителей космоса и посетить в информационном павильоне виртуальную выставку "Этот день в истории..." , организованную ЦБС ЭМР. Выставку представила директор Наталья Завалишина. Экскурсию по Парку покорителей космоса провела экскурсовод Ольга Кошелева. В завершении экскурсии читатели сердечно благодарили за удивительную, познавательную экскурсию всех организаторов, рассказали, что были рады впервые посетить знаковое для России место. Дали трогательное интервью для нашей библиотеки. Читатели обратились с просьбой, чтобы как можно больше людей с инвалидностью по зрению посетили Парк покорителей космоса.