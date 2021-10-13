13 октября 2021 СРЕДА
Новости
18:21 | 12 октября
Первая онлайн-конференция CoachConf.com для футбольных тренеров прошла в Москве
18:19 | 12 октября
Форум для педагогов «Сквозные образовательные траектории» состоится в Ялте
17:00 | 12 октября
«Культурный марафон» в этом году будет посвящен кинематографу
16:07 | 12 октября
Исторический парк устраивает презентацию федерального мультимедийного проекта
15:10 | 12 октября
Аграрный университет приглашает на День открытых дверей
14:15 | 12 октября
Саратовские учителя приглашаются к участию в Педагогическом диктанте-2021
13:18 | 12 октября
Услугами общественного транспорта в этом году воспользовались более 125 миллионов пассажиров
12:26 | 12 октября
Финалистом регионального этапа национальной премии Russian Event Awards 2021 стал фестиваль "Палитра ремесел"
11:35 | 12 октября
В Саратове пройдут гастроли Ивановского театра кукол
10:48 | 12 октября
Областная специальная библиотека для слепых развивает инватуризм
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Карта распространения короновируса COVID-19
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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Областная специальная библиотека для слепых развивает инватуризм

Новости


8 октября работники библиотеки организовали для людей с инвалидностью по зрению экскурсию в Парк покорителей космоса им. Ю.А. Гагарина.

Экскурсия прошла при поддержке директора исторического парка "Россия - Моя история" Дмитрия Кубанкина, ЦБС Энгельсского муниципального района Натальи Завалишиной. Читатели библиотеки для слепых смогли "увидеть" кончиками пальцев Парк покорителей космоса и посетить в информационном павильоне виртуальную выставку "Этот день в истории..." , организованную ЦБС ЭМР. Выставку представила директор Наталья Завалишина. Экскурсию по Парку покорителей космоса провела экскурсовод Ольга Кошелева. В завершении экскурсии читатели сердечно благодарили за удивительную, познавательную экскурсию всех организаторов, рассказали, что были рады впервые посетить знаковое для России место. Дали трогательное интервью для нашей библиотеки. Читатели обратились с просьбой, чтобы как можно больше людей с инвалидностью по зрению посетили Парк покорителей космоса.