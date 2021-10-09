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Комплексная дезинфекционная обработка проведена на железнодорожном вокзале Саратова

Новости
Комплексная дезинфекционная обработка проведена на железнодорожном вокзале Саратова

В целях профилактики инфекционных заболеваний на железнодорожном вокзале Саратова проведена комплексная дезинфекционная обработка.

При проведении дезинфекции было обработано более 6 тыс. кв. метров внутри вокзального комплекса. При этом особое внимание уделялось поверхностям, с которыми наиболее часто контактируют пассажиры. В их числе – поручни, двери, сидения, информационные стойки, табло и досмотровое оборудование. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора для обработки вокзальных помещений использовались высокоэффективные дезинфицирующие средства, которые безопасны для людей и животных.

Помимо комплексной дезинфекции в залах ожидания и кассовых зонах дважды в сутки проводится уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, контактные поверхности обрабатываются дополнительно каждые два часа.

В целях минимизации риска распространения инфекционных заболеваний на вокзале установлены санитайзеры с антисептическими средствами для обработки рук, постоянно ведется информирование граждан по громкоговорящей связи о необходимости соблюдать личную гигиену и социальную дистанцию.

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Холдинг «РЖД» настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – на объектах пассажирской инфраструктуры и в поездах. В случае необходимости средства индивидуальной защиты можно приобрести на железнодорожных вокзалах, а также в поездах дальнего следования.

Берегите себя и окружающих!