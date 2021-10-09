ДК "Россия" организовал поэтический марафон, посвященный творчеству Марины Цветаевой

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Творческая биография Марины Цветаевой началась в раннем детстве. Первое стихотворение она написала в шесть лет. В 1910 году был напечатан первый сборник стихов «Вечерний альбом». Ее талант заметили знаменитые литераторы того времени, и М. И. Цветаева стала частой гостью литературных встреч и салонов. Окрыленная первым успехом, она написала критическую статью «Волшебство в стихах Брюсова». Затем вышли сборники «Волшебный фонарь» (1912), «Из двух книг» (1913), стихотворения «Генералам двенадцатого года» (1913) и «Бабушке» (1914), поэтический цикл "Подруга" (1914-1915). В годы Гражданской войны (1917–1922) появился цикл стихов «Лебединый стан», драматический этюд «Конец Казановы», поэмы «Егорушка», «Царь-девица», «На красном коне».Во время Октябрьской революции муж поэтессы Сергей Эфрон выбрал сторону белого движения и бежал во Францию. М. И. Цветаева с двумя детьми осталась в Москве. Как и все её жители, она бедствовала, голодала, мерзла. Ее младшая дочь умерла в приюте от голода. Для поэтессы эта смерть стала тяжелейшим ударом. В 1922 году она уехала к мужу за границу, но эмиграция не приняла поэтессу. Её не публиковали, она перебивалась случайными заработками: читала лекции, писала статьи, делала переводы и очень тосковала по родине. В эмиграции М. И. Цветаева прожила 17 лет, издала несколько книг: «Мать и музыка», «Мой Пушкин», «Дом у Старого Пимена», написала ряд статей о творчестве М. Волошина, А. Белого, М. Кузмина, цикл стихов «Маяковскому» и много других произведений. В 1928 году вышла в свет книга «После России» - ее последний прижизненно изданный сборник.В 1939 году М. И. Цветаева вернулась в Россию. В том же году были арестованы её старшая дочь Ариадна и муж Сергей Эфрон. Больше М. И. Цветаева их не увидит никогда.С началом Великой Отечественной войны М. И. Цветаеву с сыном эвакуируют в городок Елабугу. Здесь жизнь поэтессы обрывается – не выдержав ударов судьбы, Цветаева свела счеты с жизнью.Несмотря на тяжелую, полную испытаний жизнь, М. И. Цветаева написала много поразительных поэм и стихотворений, эссе и воспоминаний. Все испытания она преодолела с гордо поднятой головой, и наше поколение имеет возможность читать и восхищаться её произведениями.Стать участником поэтического марафона приглашаются все желающие!Для это вам нужно записать видеоролик с выразительным исполнением стихотворений М. И. Цветаевой (формат - MP4 , продолжительность - не более 4 минут) и прислать его на электронную почту ГАУК СО «Дворец культуры «Россия»: konkurs.dkrossiya@gmail.com в период с 8 октября по 20 октября 2021 года. А мы опубликуем его на наших страницах в социальных сетях и официальном сайте: http://dvorez-rossiya.ru/. В теме сообщения на электронную почту необходимо указать: Поэтический марафон «Поэзия М. И. Цветаевой», Ф. И. О. участника марафона.