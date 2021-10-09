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ДК "Россия" организовал поэтический марафон, посвященный творчеству Марины Цветаевой

Новости
ДК "Россия" организовал поэтический марафон, посвященный творчеству Марины Цветаевой

ДК "Россия" начал поэтический марафон, посвященный творчеству русской поэтессы Серебряного века, прозаика, переводчицы Марины Ивановны Цветаевой (08.10.1892 - 31.08.1941).

Творческая биография Марины Цветаевой началась в раннем детстве. Первое стихотворение она написала в шесть лет. В 1910 году был напечатан первый сборник стихов «Вечерний альбом». Ее талант заметили знаменитые литераторы того времени, и М. И. Цветаева стала частой гостью литературных встреч и салонов. Окрыленная первым успехом, она написала критическую статью «Волшебство в стихах Брюсова». Затем вышли сборники «Волшебный фонарь» (1912), «Из двух книг» (1913), стихотворения «Генералам двенадцатого года» (1913) и «Бабушке» (1914), поэтический цикл "Подруга" (1914-1915). В годы Гражданской войны (1917–1922) появился цикл стихов «Лебединый стан», драматический этюд «Конец Казановы», поэмы «Егорушка», «Царь-девица», «На красном коне».

Во время Октябрьской революции муж поэтессы Сергей Эфрон выбрал сторону белого движения и бежал во Францию. М. И. Цветаева с двумя детьми осталась в Москве. Как и все её жители, она бедствовала, голодала, мерзла. Ее младшая дочь умерла в приюте от голода. Для поэтессы эта смерть стала тяжелейшим ударом. В 1922 году она уехала к мужу за границу, но эмиграция не приняла поэтессу. Её не публиковали, она перебивалась случайными заработками: читала лекции, писала статьи, делала переводы и очень тосковала по родине. В эмиграции М. И. Цветаева прожила 17 лет, издала несколько книг: «Мать и музыка», «Мой Пушкин», «Дом у Старого Пимена», написала ряд статей о творчестве М. Волошина, А. Белого, М. Кузмина, цикл стихов «Маяковскому» и много других произведений. В 1928 году вышла в свет книга «После России» - ее последний прижизненно изданный сборник.

В 1939 году М. И. Цветаева вернулась в Россию. В том же году были арестованы её старшая дочь Ариадна и муж Сергей Эфрон. Больше М. И. Цветаева их не увидит никогда.

С началом Великой Отечественной войны М. И. Цветаеву с сыном эвакуируют в городок Елабугу. Здесь жизнь поэтессы обрывается – не выдержав ударов судьбы, Цветаева свела счеты с жизнью.

Несмотря на тяжелую, полную испытаний жизнь, М. И. Цветаева написала много поразительных поэм и стихотворений, эссе и воспоминаний. Все испытания она преодолела с гордо поднятой головой, и наше поколение имеет возможность читать и восхищаться её произведениями.

Стать участником поэтического марафона приглашаются все желающие!
Для это вам нужно записать видеоролик с выразительным исполнением стихотворений М. И. Цветаевой (формат - MP4 , продолжительность - не более 4 минут) и прислать его на электронную почту ГАУК СО «Дворец культуры «Россия»: konkurs.dkrossiya@gmail.com в период с 8 октября по 20 октября 2021 года. А мы опубликуем его на наших страницах в социальных сетях и официальном сайте: http://dvorez-rossiya.ru/. В теме сообщения на электронную почту необходимо указать: Поэтический марафон «Поэзия М. И. Цветаевой», Ф. И. О. участника марафона.