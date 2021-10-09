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HH.ru: В Саратовской области 43% случаев ухода с последнего места работы связаны со слишком низкой зарплатой

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Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, провела опрос среди работников Саратовской области, чтобы выяснить, по каким причинам они ушли со своей последней работы.

43% респондентов региона отметили, что главной причиной для увольнения стала слишком низкая оплата труда. Чаще других об этом говорили работники транспортной сферы и административный персонал.

27% респондентов Саратовской области ушли с последнего места работы из-за скучных задач, ещё 18% - из-за большого объёма работы. Также распространенными причинами для ухода с работы становились: семейные обстоятельства, плохие отношения с начальством, неудобное местоположение компании (далеко добираться), нарушение трудового кодекса и отсутствие возможности работать удаленно. Такую причину смены работы, как скучные задачи чаще всего называют ИТ-специалисты, а вот нарушение ТК – представители транспортной сферы и специалисты по управлению персоналом.

О HeadHunter

HeadHunter (hh.ru) (NASDAQ: HHR; MOEX: HHRU) — крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в России, клиентами которой являются свыше 350 тыс. компаний. Цель HeadHunter – помогать компаниям находить сотрудников, а людям – работу, и делать так, чтобы процесс поиска сотрудников и работы был быстрым и доставлял обеим сторонам только положительные впечатления. Обширная база компании содержит свыше 50 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в конце 2020 г. составило 691 тысяч. По данным SimilarWeb, hh.ru – один из популярнейших порталов по поиску работы и сотрудников в мире. Акции компании входят в расчёт индексов NASDAQ Composite (IXIC) и NASDAQ Industrial (IXID).