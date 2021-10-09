В регионе стартует онлайн-проект «Саратовская область. Живая история»

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К 85-летию Саратовской области областная универсальная научная библиотека запускает новый онлайн-проект «Саратовская область. Живая история», в рамках которого будет рассказано о самых значительных событиях, которые происходили в области с момента ее образования.Любовь к стране начинается с любви к своей малой Родине. Интерес к прошлому, настоящему и будущему родного края способствует формированию личности гражданина и патриота.Онлайн-проект проводится в официальных аккаунтах библиотеки в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм», где будет представлена актуальная информация краеведческого характера.