Погрузка нефтепродуктов на станциях Князевка и Нефтяная в Саратовской области достигла максимума за последние три года

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Это на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Достигнут лучший результат с 2019 года. Положительная динамика обусловлена внедрением новых сервисов и услуг, а также совершенствованием технологии работы станций.***Напомним, за 9 месяцев 2021 года на сети ОАО «РЖД» в Саратовской области погружено 4,16 млн тонн нефти и нефтепродуктов. Это на 9,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной объем погрузки приходится на станции Наливная, Тополек, Нефтяная и Князевка.