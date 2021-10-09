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Погрузка нефтепродуктов на станциях Князевка и Нефтяная в Саратовской области достигла максимума за последние три года

Новости
Погрузка нефтепродуктов на станциях Князевка и Нефтяная в Саратовской области достигла максимума за последние три года

В сентябре 2021 года на станциях Князевка и Нефтяная в Саратовской области погружено 427 тысяч тонн нефтепродуктов.

Это на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Достигнут лучший результат с 2019 года. Положительная динамика обусловлена внедрением новых сервисов и услуг, а также совершенствованием технологии работы станций.

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Напомним, за 9 месяцев 2021 года на сети ОАО «РЖД» в Саратовской области погружено 4,16 млн тонн нефти и нефтепродуктов. Это на 9,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной объем погрузки приходится на станции Наливная, Тополек, Нефтяная и Князевка.