В Саратове начали составлять протоколы на пассажиров без масок

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7 октября очередное мероприятие прошло с участием заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Ивана Козаченко, представителей полиции и СМИ на пересечении улицы Вавилова и Мирного переулка.В ходе рейда сотрудники областного минтранса составили два протокола на водителей маршрутных такси №57 «Пос. Заплатиновка - Мирный переулок» и №41 «Крытый рынок – «ТЦ Хэппи Молл», которые находились за рулем без маски на лице.Во время проверки часть пассажиров в прибывающем на конечную остановку транспорте находилась без масок. Увидев представителей полиции и СМИ, многие водители высаживали пассажиров за остановочным пунктом, не доезжая до него.Заместитель министра проводил с нарушителями разъяснительные беседы, интересовался, почему пассажиры находились в транспорте без масок. На двух пассажиров-нарушителей сотрудники полиции составили протоколы об административном правонарушении.«Органы внутренних дел будут составлять административные протоколы не только в отношении водителей, но и в отношении пассажиров. Подобные рейды будут проводиться как в Саратове, так и в других населенных пунктах области», - подвел итоги рейда Иван Козаченко.Ежедневные рейды министерство транспорта и дорожного хозяйства совместно с сотрудниками полиции будет проводить регулярно до стабилизации эпидемиологической ситуации в области.