В Саратове начали составлять протоколы на пассажиров без масок
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Саратовской области и Саратове рейды по проверке соблюдения масочного режима водителями и пассажирами общественного транспорта проводятся в ежедневном режиме.
7 октября очередное мероприятие прошло с участием заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Ивана Козаченко, представителей полиции и СМИ на пересечении улицы Вавилова и Мирного переулка.
В ходе рейда сотрудники областного минтранса составили два протокола на водителей маршрутных такси №57 «Пос. Заплатиновка - Мирный переулок» и №41 «Крытый рынок – «ТЦ Хэппи Молл», которые находились за рулем без маски на лице.
Во время проверки часть пассажиров в прибывающем на конечную остановку транспорте находилась без масок. Увидев представителей полиции и СМИ, многие водители высаживали пассажиров за остановочным пунктом, не доезжая до него.
Заместитель министра проводил с нарушителями разъяснительные беседы, интересовался, почему пассажиры находились в транспорте без масок. На двух пассажиров-нарушителей сотрудники полиции составили протоколы об административном правонарушении.
«Органы внутренних дел будут составлять административные протоколы не только в отношении водителей, но и в отношении пассажиров. Подобные рейды будут проводиться как в Саратове, так и в других населенных пунктах области», - подвел итоги рейда Иван Козаченко.
Ежедневные рейды министерство транспорта и дорожного хозяйства совместно с сотрудниками полиции будет проводить регулярно до стабилизации эпидемиологической ситуации в области.