9 октября 2021 СУББОТА
Новости
20:26 | 08 октября
Итоги педагогического конкурса «Призвание – учить!» подвели в Тульской области
17:00 | 08 октября
Комплексная дезинфекционная обработка проведена на железнодорожном вокзале Саратова
16:18 | 08 октября
ДК "Россия" организовал поэтический марафон, посвященный творчеству Марины Цветаевой
15:37 | 08 октября
HH.ru: В Саратовской области 43% случаев ухода с последнего места работы связаны со слишком низкой зарплатой
15:12 | 08 октября
Достигнуты предварительные договоренности об оказании поддержки саратовским аграриям
14:48 | 08 октября
В регионе стартует онлайн-проект «Саратовская область. Живая история»
14:00 | 08 октября
Погрузка нефтепродуктов на станциях Князевка и Нефтяная в Саратовской области достигла максимума за последние три года
13:18 | 08 октября
Воспитанники школы «РиФ» завоевали награды на первенстве России по пулевой стрельбе
12:46 | 08 октября
Александр Романов: «Статус курорта поможет привлечь средства на развитие Хвалынска»
12:15 | 08 октября
В Саратове начали составлять протоколы на пассажиров без масок
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В Саратове начали составлять протоколы на пассажиров без масок

Новости
В Саратове начали составлять протоколы на пассажиров без масок

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Саратовской области и Саратове рейды по проверке соблюдения масочного режима водителями и пассажирами общественного транспорта проводятся в ежедневном режиме.

7 октября очередное мероприятие прошло с участием заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Ивана Козаченко, представителей полиции и СМИ на пересечении улицы Вавилова и Мирного переулка.

В ходе рейда сотрудники областного минтранса составили два протокола на водителей маршрутных такси №57 «Пос. Заплатиновка - Мирный переулок» и №41 «Крытый рынок – «ТЦ Хэппи Молл», которые находились за рулем без маски на лице.

Во время проверки часть пассажиров в прибывающем на конечную остановку транспорте находилась без масок. Увидев представителей полиции и СМИ, многие водители высаживали пассажиров за остановочным пунктом, не доезжая до него.

Заместитель министра проводил с нарушителями разъяснительные беседы, интересовался, почему пассажиры находились в транспорте без масок. На двух пассажиров-нарушителей сотрудники полиции составили протоколы об административном правонарушении.

«Органы внутренних дел будут составлять административные протоколы не только в отношении водителей, но и в отношении пассажиров. Подобные рейды будут проводиться как в Саратове, так и в других населенных пунктах области», - подвел итоги рейда Иван Козаченко.

Ежедневные рейды министерство транспорта и дорожного хозяйства совместно с сотрудниками полиции будет проводить регулярно до стабилизации эпидемиологической ситуации в области.