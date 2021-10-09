Достигнуты предварительные договоренности об оказании поддержки саратовским аграриям
В рамках 23-ей Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень -2021» на стенде Саратовской области состоялась встреча заместителя Председателя Правительства Саратовской области - министра сельского хозяйства Романа Ковальского с руководителем проекта «ИАГРО» в ПФО фонда «Иннопрактика» - ведущего государственного научного фонда Сколково Сергеем Турниным.
Достигнуты важные для региона предварительные договоренности об инновационном развитии и оказании поддержки саратовским аграриям. Представители фонда проанализируют работы саратовских ученых, и по лучшим из них готовы оказать полное сопровождение и поддержку в разработках научных идей и доведения их до стадии коммерциализации и вывода на российский и в перспективе на международный уровень.
Также по инициативе Романа Ковальского совместно с фондом «Иннопрактика» в регионе будет реализован проект по испытанию новейших отечественных инновационных разработок в области защиты растений в хозяйствах саратовских аграриев. Саратовским фермерам будут предоставлены новейшие средства защиты растений и технологии по их применению на в время проведения эксперимента совершенно бесплатно.