Достигнуты предварительные договоренности об оказании поддержки саратовским аграриям

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Достигнуты важные для региона предварительные договоренности об инновационном развитии и оказании поддержки саратовским аграриям. Представители фонда проанализируют работы саратовских ученых, и по лучшим из них готовы оказать полное сопровождение и поддержку в разработках научных идей и доведения их до стадии коммерциализации и вывода на российский и в перспективе на международный уровень.Также по инициативе Романа Ковальского совместно с фондом «Иннопрактика» в регионе будет реализован проект по испытанию новейших отечественных инновационных разработок в области защиты растений в хозяйствах саратовских аграриев. Саратовским фермерам будут предоставлены новейшие средства защиты растений и технологии по их применению на в время проведения эксперимента совершенно бесплатно.