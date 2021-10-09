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Воспитанники школы «РиФ» завоевали награды на первенстве России по пулевой стрельбе

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С 4 по 11 октября в Краснодаре проходит первенство России по пулевой стрельбе спорта глухих.

В составе команды от Саратовской области в соревнованиях принимают участие воспитанники детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура». В сборную вошли спортсмены из филиала школы «РиФ» в Энгельсе Дарья Альбрандт, Дмитрий Гусаков, Максим Зимнюков и Амина Джумагалиева.

По итогам соревнований в упражнении ПП-2 (стрельба из пневматического пистолета, дистанция 10 м) Дарья Альбрандт и Максим Зимнюков завоевали серебряные медали.

Дмитрий Гусаков в том же упражнении выиграл «бронзу».

Подготовила спортсменов тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре высшей квалификационной категории Марина Васильева.