Воспитанники школы «РиФ» завоевали награды на первенстве России по пулевой стрельбе
С 4 по 11 октября в Краснодаре проходит первенство России по пулевой стрельбе спорта глухих.
В составе команды от Саратовской области в соревнованиях принимают участие воспитанники детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура». В сборную вошли спортсмены из филиала школы «РиФ» в Энгельсе Дарья Альбрандт, Дмитрий Гусаков, Максим Зимнюков и Амина Джумагалиева.
По итогам соревнований в упражнении ПП-2 (стрельба из пневматического пистолета, дистанция 10 м) Дарья Альбрандт и Максим Зимнюков завоевали серебряные медали.
Дмитрий Гусаков в том же упражнении выиграл «бронзу».
Подготовила спортсменов тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре высшей квалификационной категории Марина Васильева.