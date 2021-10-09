Александр Романов: «Статус курорта поможет привлечь средства на развитие Хвалынска»

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Спикер напомнил, что на прошедшем заседании областной Думы был принят базовый закон, касающийся присвоения территориям статусов курортов. Документом определены полномочия органов законодательной и исполнительной власти региона в данной сфере.Руководитель регпарламента подчеркнул, что Хвалынск является одним из главных претендентов на получение этого статуса, поскольку именно на данной территории сосредоточены объекты, привлекающие туристов со всей России.«Необходимо не просто присваивать территориям статусы курортов, но и развивать их в соответствии с требованиями времени», – подчеркнул Романов.Участники совещания обсудили промежуточные результаты работы. Сформирован список объектов отдыха и оздоровления, расположенных на территории Хвалынского района.Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин рассказал, что вредных производств на территории района нет. Глава района Алексей Решетников добавил, что сейчас стоит вопрос о рекультивации свалки, ведется работа над проектной документацией по данному вопросу.Участники совещания отметили необходимость актуализации схемы территориального планирования, бальнеологических заключений, заключений об имеющихся на территории района ресурсах.Станислав Денисенко (фракция «ЛДПР») уточнил, в каком направлении планируется развивать курорт.«На территории Хвалынского района присутствуют различные виды туризма: и культурный, и спортивный, и паломнический, и исторический, и оздоровительный. Развивать необходимо абсолютно все, чтобы территория была интересна туристам с самыми разными предпочтениями. По каждому объекту просчитывается программа модернизации как минимум на 2-3 года. Если брать, к примеру, горнолыжный курорт – там просчитывается перспектива обновления терм. Сейчас площадь терм – 1,5 тысячи квадратных метров, будет порядка шести тысяч», – рассказал Алексей Решетников.«Необходимо привлекать финансирование за счет участия в государственных программах, целенаправленно развивать это направление», – подчеркнул Председатель областной Думы.Заместитель председателя комитета по туризму Саратовской области Екатерина Демянюк сообщила, что ведутся переговоры по возможности участия Хвалынска в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства». Кроме того, планируется создать мастер-план данной территории. Это документ, который создается при участии жителей и отражает градостроительную концепцию города.Александр Романов предложил провести заседание рабочей группы на площадке Правительства области.