Беременность и ВИЧ-инфекция

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ВИЧ-инфекция - хроническое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Вирус передается только от человека к человеку.Пути передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку:- во время беременности (вирус проникает через плаценту),- во время родов (при прохождении ребенка через родовые пути матери),- после родов (во время кормления грудью)ВИЧ-инфекция не передается от матери к ребенку:- если принимать антиретровирусные препараты (во время беременности, в родах, новорожденному ребенку) для подавления вируса (вирусной нагрузки),- отказаться от грудного вскармливанияЕсли во время беременности удалось достичь неопределяемой вирусной нагрузки или снизить ее до уровня менее 1000 копий/мл, можно рожать естественным путем.При строгом соблюдении всех рекомендации врачей по лечению и проведению обследований, риск инфицирования ребенка снижается (менее 1 %).Что необходимо сделать для снижения риска заражения?1.Будущей маме необходимо, как можно раньше встать на учет по поводу беременности и соблюдать все рекомендации врача.2. Принимать противовирусные препараты с 14 недели беременности и до родов.Такую профилактику будущая мама получает бесплатно3. Получить противовирусный препарат во время родов.4. Получить противовирусные препараты для новорожденного ребенка (специальный сироп для детей). Схема применения определяется лечащим врачом.5. Отказаться от грудного вскармливания.Важно помнить: чем раньше начато лечение, тем меньше риск передачи ВИЧ-инфекции ребенку. В этом случае есть шанс жить долго и полноценно, а также родить здорового ребенка.Для того, чтобы проследить изменения результатов анализа у Вашего ребенка, необходимо держать болезнь под контролем 1 раз в 3 месяца посещать врача-педиатра Центра СПИД.