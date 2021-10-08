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О ВИЧ нужно знать

Новости / Здоровье
О ВИЧ нужно знать


Что такое ВИЧ? Что такое СПИД? ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) – это один из самых опасных для человека вирусов.

Он поражает иммунную систему, лишая ее способности защищать организм от инфекций. Конечной стадией развития ВИЧ-инфекции является синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), при котором иммунная система полностью истощается, у человека возникают тяжелые инфекционные болезни и опухоли.

В настоящее время ВИЧ-инфекция является хроническим инфекционным заболеванием, современное противовирусное лечение способствует замедлению развития ВИЧ-инфекции, улучшению качества жизни и ее продолжительности ВИЧ-позитивных людей.
Риск заражения ВИЧ существует у любой женщины и мужчины, независимо от возраста, семейного положения, образа жизни и образования.

Как можно заразиться ВИЧ?
Существует всего три пути передачи ВИЧ-инфекции: половой, парентеральный (через кровь), от ВИЧ-инфицированной матери к ребенку во время беременности, родов, при кормлении ребенка грудным молоком.

Заражения не происходит:
- при прикосновении, объятиях, рукопожатии, поцелуях,
-использовании общего постельного белья и посуды,
- при кашле и чихании,
-при укусах насекомых,
-при пользовании общей ванной или туалетом,
-при плавании в бассейне.

Методы предупреждения
- Защищенный секс – использование презерватива при каждом половом контакте. Презерватив позволяет снизить риск заражения ВИЧ, инфекциями, передаваемыми половым путем, и незапланированной беременности.
-Сохранение верности одному половому партнеру и отказ от случайных половых связей.
-Отказ от употребления наркотиков.

Знание о наличии болезни дает возможность своевременно начать адекватное лечение и предотвратить ее развитие и прогрессирование. Эффективность лечения заключается в том, что уменьшается количество вируса в крови. Таким образом, можно жить с вирусом и жить обычной жизнью. Узнай больше о ВИЧ/СПИДе – это даст тебе уверенность в сохранении своего здоровья и здоровья твоих близких!

http://spid.medportal.saratov.gov.ru/