О ВИЧ нужно знать

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Он поражает иммунную систему, лишая ее способности защищать организм от инфекций. Конечной стадией развития ВИЧ-инфекции является синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), при котором иммунная система полностью истощается, у человека возникают тяжелые инфекционные болезни и опухоли.В настоящее время ВИЧ-инфекция является хроническим инфекционным заболеванием, современное противовирусное лечение способствует замедлению развития ВИЧ-инфекции, улучшению качества жизни и ее продолжительности ВИЧ-позитивных людей.Риск заражения ВИЧ существует у любой женщины и мужчины, независимо от возраста, семейного положения, образа жизни и образования.Существует всего три пути передачи ВИЧ-инфекции: половой, парентеральный (через кровь), от ВИЧ-инфицированной матери к ребенку во время беременности, родов, при кормлении ребенка грудным молоком.- при прикосновении, объятиях, рукопожатии, поцелуях,-использовании общего постельного белья и посуды,- при кашле и чихании,-при укусах насекомых,-при пользовании общей ванной или туалетом,-при плавании в бассейне.- Защищенный секс – использование презерватива при каждом половом контакте. Презерватив позволяет снизить риск заражения ВИЧ, инфекциями, передаваемыми половым путем, и незапланированной беременности.-Сохранение верности одному половому партнеру и отказ от случайных половых связей.-Отказ от употребления наркотиков.Знание о наличии болезни дает возможность своевременно начать адекватное лечение и предотвратить ее развитие и прогрессирование. Эффективность лечения заключается в том, что уменьшается количество вируса в крови. Таким образом, можно жить с вирусом и жить обычной жизнью. Узнай больше о ВИЧ/СПИДе – это даст тебе уверенность в сохранении своего здоровья и здоровья твоих близких!http://spid.medportal.saratov.gov.ru/