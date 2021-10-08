На портале «Работа в России» размещено порядка 35 тысяч вакансий

просмотров: 208

В Саратовской области с начала года численность безработных граждан уменьшилась в 3,6 раза, уровень регистрируемой безработицы снизился с 3,0% до 0,9% и приблизился к значению 2019 года (на 1.10.2019 года – 0,8%). На 6 октября в центрах занятости населения зарегистрирован 10 031 безработный гражданин.На портале «Работа в России» размещено 34,7 тыс. вакансий, из которых 62,4% по рабочим профессиям и 37,6% по профессиям ИТР и служащих.Наиболее востребованными являются: врачи и средний медицинский персонал, специалисты различного профиля, водители, слесари различного профиля и подсобные рабочие, продавцы продовольственных товаров, инженеры.Две тысячи вакансий имеют заработную плату 50 тыс. рублей и выше. В основном это рабочие профессии – оператор станков с программным управлением, формовщик машинной формовки, обрубщик металла, мастер по ремонту стиральных машин, водитель, тракторист и т.д. Среди ИТР и служащих такой уровень заработной платы предлагается по следующим специальностям: инженер-технолог, инженер-металлург, врач-кардиолог, врач-биолог, главный эксперт, главный специалист и т.д.«С начала года через центры занятости населения трудоустроено 56,6 тыс. человек. Средний период продолжительности поиска работы составляет 4,4 месяца», - рассказали в региональном министерстве труда и соцзащиты.Министерство труда и социальной защиты области