8 октября 2021 ПЯТНИЦА
Новости
17:00 | 07 октября
Беременность и ВИЧ-инфекция
16:18 | 07 октября
В Саратовской области будет увеличено количество проверок по соблюдению противоэпидемиологических мер в торговых объектах
15:41 | 07 октября
На портале «Работа в России» размещено порядка 35 тысяч вакансий
15:41 | 07 октября
О ВИЧ нужно знать
15:03 | 07 октября
В сентябре в соцсетях саратовцы чаще писали о горячей воде и отоплении
14:28 | 07 октября
В Саратове пройдет отбор спортсменов на чемпионат мира по прыжкам в воду
13:43 | 07 октября
Татьяна Астафьева приняла участие в X международной научно-практической конференции «Культурное наследие города Саратова и Саратовской области»
13:00 | 07 октября
В администрации города обсудили информационное наполнение стелы «Город трудовой доблести»
12:26 | 07 октября
Погрузка на Приволжской железной дороге составила более трех миллионов тонн в сентябре
11:35 | 07 октября
В Саратовской области продолжают работать ярмарки с продукцией местных производителей
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

На портале «Работа в России» размещено порядка 35 тысяч вакансий

Новости


С начала года численность безработных граждан уменьшилась в 3,6 раза

В Саратовской области с начала года численность безработных граждан уменьшилась в 3,6 раза, уровень регистрируемой безработицы снизился с 3,0% до 0,9% и приблизился к значению 2019 года (на 1.10.2019 года – 0,8%). На 6 октября в центрах занятости населения зарегистрирован 10 031 безработный гражданин.

На портале «Работа в России» размещено 34,7 тыс. вакансий, из которых 62,4% по рабочим профессиям и 37,6% по профессиям ИТР и служащих.

Наиболее востребованными являются: врачи и средний медицинский персонал, специалисты различного профиля, водители, слесари различного профиля и подсобные рабочие, продавцы продовольственных товаров, инженеры.

Две тысячи вакансий имеют заработную плату 50 тыс. рублей и выше. В основном это рабочие профессии – оператор станков с программным управлением, формовщик машинной формовки, обрубщик металла, мастер по ремонту стиральных машин, водитель, тракторист и т.д. Среди ИТР и служащих такой уровень заработной платы предлагается по следующим специальностям: инженер-технолог, инженер-металлург, врач-кардиолог, врач-биолог, главный эксперт, главный специалист и т.д.

«С начала года через центры занятости населения трудоустроено 56,6 тыс. человек. Средний период продолжительности поиска работы составляет 4,4 месяца», - рассказали в региональном министерстве труда и соцзащиты.

Министерство труда и социальной защиты области
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код