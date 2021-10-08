В Саратове пройдет отбор спортсменов на чемпионат мира по прыжкам в воду.

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Об этом на своей официальной странице в социальной сети Инстаграм рассказал министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.«Во Дворце водных видов спорта пройдет отбор на чемпионат мира по прыжкам в воду. В Саратове с 21 по 27 февраля планируют провести Кубок России. Именно у нас выберут лучших спортсменов для участия в международных соревнованиях, которые состоятся в мае 2022 года в Японии. Совсем недавно руководители Российской федерации прыжков в воду посещали регионы России, в которых этот вид спорта является базовым. Были и в Саратове. Они признали, что Дворец, построенный в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» входит в число лучших в стране. Поэтому и планируют провести Кубок России именно у нас», - рассказал министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.