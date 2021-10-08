Татьяна Астафьева приняла участие в X международной научно-практической конференции «Культурное наследие города Саратова и Саратовской области»

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И.о. министра культуры области Татьяна Астафьева 6 октября приняла участие в пленарном заседании конференции. Татьяна Викторовна подробно рассказала о возможностях программы «Пушкинская карта» по популяризации культурных мероприятий среди молодежи в Саратовской области.- В Саратовской области работа по максимальному увеличению возможностей программы «Пушкинская карта» среди молодежи идет на высоком творческом уровне, с учетом нашей исторической самобытности и трендов сегодняшнего дня. В региональную афишу карты включено более 300 мероприятий. Это лучшие театральные постановки, концерты, выставки, фестивальные события, музейные экскурсии. Количество будет ежемесячно увеличиваться – заявки на включение в программу от учреждений поступают ежедневно, - поделилась Татьяна Астафьева.