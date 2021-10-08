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В администрации города обсудили информационное наполнение стелы «Город трудовой доблести»

Новости
В администрации города обсудили информационное наполнение стелы «Город трудовой доблести»

В администрации города состоялась встреча с представителями исторического сообщества города, на которой обсудили концепцию информационного наполнения стелы «Город трудовой доблести».

В мероприятии приняли участие руководители профильных комитетов администрации города, музеев, представители общественности, научного сообщества, которые принимали непосредственное участие в сборе исторических материалов, подтверждающих реальные трудовые подвиги предприятий и жителей Саратова в период Великой Отечественной войны.

Открывая мероприятие, председатель комитета по архитектуре администрации города Анастасия Пузанова представила собравшимся эскиз будущей стелы и один из вариантов информационного насыщения, в основу которого вошли исторические фотографии военных лет.

Член Общественной палаты Саратовской области Виктор Малетин отметил, что данный проект, в первую очередь должен нести образовательно-просветительскую функцию и здесь должны быть отражены конкретные факты трудового героизма.

«Вся информация есть в архиве Саратовской городской Думы. Это материалы по трудовым коллективам наших промышленных предприятий, по фактам трудового героизма и материалы, отражающие награждение наших тружеников тыла. Мне кажется на трех этих основаниях должна строиться идея обустройства этого пространства», - высказал свою точку зрения Виктор Малетин.

Директор института дополнительного профессионального образования Саратовского национального исследовательского государственного университета им Н.Г Чернышевского Юрий Голуб еще раз обратил внимание на то, что стела должна отражать уникальность Саратова и отличие его от других городов.

«Наша главная уникальность заключается в 2 вещах: мы единственный Город трудовой доблести, который был фактически прифронтовым городом. И трудовой подвиг был сопряжен со сложностями бомбежек, восстановления, потерь от бомбежек. Ни один другой город не подвергался такому налету вражеской авиации, таким потерям и разрушениям. Мы, будучи прифронтовым, смогли реализовывать свою функцию. А самое главное заключается в том, что город сыграл исключительную роль в победе в Сталинградской битве, как ближний тыл, как санитарная авиация, как логистический центр. Мост через Волгу, который защищали всеми силами, который вел к Сталинграду. Идея моста – это определенный символ поддержки Сталинграда. Конечно, должны быть названы предприятия-орденоносцы, люди, которые олицетворяют массовый подвиг наших горожан», - отметил ученый.

Также концепция самого сквера должна быть продумана таким образом, чтобы композиционно поддержать стелу, так как общественная территория будет использоваться для проведения экскурсий.

Анастасия Пузанова поблагодарила собравшихся за идеи и отметила, что все предложения будут учтены при разработке эскизного проекта.