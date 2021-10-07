Сегодня на "Киновертикали" - волонтерский день.

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Почетными гостями программных мероприятий станут режиссеры-документалисты Никита Тихонов-Рау и Ольга Арлаускас (г.Москва).Четвертый фестивальный день посвящается волонтерам и будет организован в рамках проекта «В кинообъективе - волонтеры» (реализуется с использованием гранта Президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов).Специально в рамках этой программы к участникам фестиваля из Москвы приедут почетные гости - режиссер и продюсер документального кино и телевидения Никита Тихонов-Рау и режиссер, сценарист Ольга Арлаускас.В 12.00 на площадке «Точки кипения» СГУ имени Н.Г. Чернышевского состоится творческая встреча «Герои нашего времени в современном кинематографе».Необходима предварительная регистрация. Зарегистрироваться можно здесь: https://kinovideotsentr-saratov.timepad.ru/event/1803984/.