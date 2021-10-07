7 октября 2021 ЧЕТВЕРГ
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11:35 | 07 октября
В Саратовской области продолжают работать ярмарки с продукцией местных производителей
10:47 | 07 октября
Погрузка на железной дороге в Саратовской области составила более 9,9 миллионов тонн в январе-сентябре
09:52 | 07 октября
Сегодня на "Киновертикали" - волонтерский день
09:00 | 07 октября
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16:18 | 06 октября
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15:43 | 06 октября
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Сегодня на "Киновертикали" - волонтерский день

Новости


Сегодня на "Киновертикали" - волонтерский день.

Почетными гостями программных мероприятий станут режиссеры-документалисты Никита Тихонов-Рау и Ольга Арлаускас (г.Москва).

Четвертый фестивальный день посвящается волонтерам и будет организован в рамках проекта «В кинообъективе - волонтеры» (реализуется с использованием гранта Президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов).

Специально в рамках этой программы к участникам фестиваля из Москвы приедут почетные гости - режиссер и продюсер документального кино и телевидения Никита Тихонов-Рау и режиссер, сценарист Ольга Арлаускас.

В 12.00 на площадке «Точки кипения» СГУ имени Н.Г. Чернышевского состоится творческая встреча «Герои нашего времени в современном кинематографе».

Необходима предварительная регистрация. Зарегистрироваться можно здесь: https://kinovideotsentr-saratov.timepad.ru/event/1803984/.