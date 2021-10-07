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На Кипре в элитном ЖК Елены Батуриной представлен уникальный двухуровневый пентхаус

Новости
На Кипре в элитном ЖК Елены Батуриной представлен уникальный двухуровневый пентхаус

В европейских СМИ появились сообщения об эксклюзивном пентхаусе, представленном в проекте элитного жилого комплекса Symbol Residence международной предпринимательницы Елены Батуриной.

ЖК возводится на побережье Лимассола на Кипре компанией Golden Wisdom. Он имеет 17 эксклюзивных резиденций общей площадью 7300 квадратных метров с эксклюзивным жизненным пространством, полным спектром сопутствующих услуг и продуманной инфраструктурой. Пентхаус с открытой террасой является частью проекта. Они объединены уникальным по своей архитектуре стеклянным куполом, превращающим территорию в двухуровневое пространство, оборудованное для роскошной жизни «на вершине мира» всем необходимым.

Площадь пентхауса – 351 кв. м, площадь террасы – 240 кв. м. Пентхаус имеет три просторные спальни, три крытые веранды, гостевую комнату. На террасе расположена приватная зона отдыха с джакузи, открытой кухней и пространством для воплощения самых смелых идей, например, летнего сада, спортивной площадки и даже собственного пляжа с лежаками.

Пентхаус являет собой квинтэссенцию проекта Symbol Residence, отметил Олег Гаврилов, руководитель проекта Symbol Residence. Он подчеркнул, что эксклюзивное жилое пространство с полным спектром услуг не имеет на Кипре аналогов.