Погрузка на Приволжской железной дороге составила более трех миллионов тонн в сентябре

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Грузооборот в сентябре увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 5% и составил около 7,5 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии составил более 9,4 млрд тонно-км (+2,7%).В январе-сентябре погружено около 26,5 млн тонн, что на 4,7% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.За 9 месяцев отправлено:- нефти и нефтепродуктов – 12,3 млн тонн (+1,7% к январю-сентябрю 2020 года);- химикатов и соды – 2,5 млн тонн (-5,1%);- цемента – 2 млн тонн (-4,7%);- химических и минеральных удобрений – 1,9 млн тонн (+5,1%);- промышленного сырья и формовочных материалов – 1,6 млн тонн (-2,1%);- зерна – 1,5 млн тонн (-34%);- чёрных металлов – 1,4 млн тонн (-4,5%);- строительных грузов – 757,3 тыс. тонн (+15,4%);- кокса – 263,2 тыс. тонн (-8,2%);- лома чёрных металлов – 260,7 тыс. тонн (+22,2%).Грузооборот в январе-сентябре 2021 года составил более 67,7 млрд тарифных тонно-км (+8,8%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 86,8 млрд тонно-км (+7,4%).