Погрузка на Приволжской железной дороге составила более трех миллионов тонн в сентябре
В сентябре 2021 года на Приволжской железной дороге погружено 3,1 млн тонн, что на 5,1% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Грузооборот в сентябре увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 5% и составил около 7,5 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии составил более 9,4 млрд тонно-км (+2,7%).
В январе-сентябре погружено около 26,5 млн тонн, что на 4,7% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.
За 9 месяцев отправлено:
- нефти и нефтепродуктов – 12,3 млн тонн (+1,7% к январю-сентябрю 2020 года);
- химикатов и соды – 2,5 млн тонн (-5,1%);
- цемента – 2 млн тонн (-4,7%);
- химических и минеральных удобрений – 1,9 млн тонн (+5,1%);
- промышленного сырья и формовочных материалов – 1,6 млн тонн (-2,1%);
- зерна – 1,5 млн тонн (-34%);
- чёрных металлов – 1,4 млн тонн (-4,5%);
- строительных грузов – 757,3 тыс. тонн (+15,4%);
- кокса – 263,2 тыс. тонн (-8,2%);
- лома чёрных металлов – 260,7 тыс. тонн (+22,2%).
Грузооборот в январе-сентябре 2021 года составил более 67,7 млрд тарифных тонно-км (+8,8%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 86,8 млрд тонно-км (+7,4%).