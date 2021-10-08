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В Саратовской области продолжают работать ярмарки с продукцией местных производителей
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В Саратовской области продолжают работать ярмарки с продукцией местных производителей

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В Саратовской области продолжается работа ярмарочных площадок для реализации продукции местных фермеров и товаропроизводителей.

Торговые места организованы во всех муниципальных районах области и предоставляются фермерам на бесплатной основе. Таким образом, жители могут приобрести сезонные продукты питания высокого качества по низким ценам.

На сегодняшний день в области функционирует 381 ярмарочная площадка, из них 309 постоянно-действующих и 72 «ярмарки выходного дня». Количество торговых мест на ярмарочных площадках с начала лета также увеличено и на сегодняшний день составляет 7970 мест.

На ярмарках представлен широкий ассортимент продовольственных товаров: хлебобулочные изделия, мука, крупы, мясопродукты, молоко, рыба, картофель, овощи и фрукты. Например, стоимость картофеля от 30 руб./кг, капусты – от 20 руб. за 1 кг, лука – от 20 руб., моркови – от 20 руб., свеклы – от 25 руб. Наиболее низкие цены на овощи зафиксированы в Балашовском, Перелюбском, Вольском, Воскресенском, Новобурасском, Татищевском, Озинском районах области.

В целом стоит отметить, что за последнюю неделю в Саратовской области снизились цены по 7-ти продуктам питания, в том числе на морковь, соль, рыбу мороженую и масло сливочное.

Среди регионов Приволжского федерального округа Саратовская область имеет самый низкий уровень цен по 8-ти продуктам питания, входящим в минимальный набор: маслу подсолнечному, баранине, хлебу ржаному и ржано-пшеничному, маргарину, рису, пшену, свежим огурцам и соли.