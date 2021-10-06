Сбербанк рассказал о росте объема выдачи ипотечных кредитов в России на 20%
Ипотечный портфель Сбербанка продолжает увеличиваться, по итогам трех кварталов текущего ода он вырос уже на 20% по сравнению с показателем за весь прошлый год.
В сентябре 2021 года он составил 5,9 триллиона рублей, в то время как на конец прошлого года - 4,9 триллиона рублей. Всего за 9 месяцев 2021 года выдано почти 776,9 тысячи кредитов на сумму 2 трлн рублей. В прошлом году за аналогичный период объем выдач составил 583 тысячи кредитов на сумму почти 1,3 трлн рублей. Разница составляет плюс 45% к прошлому году в суммарном выражении и 25% - в количественном.
Николай Васёв, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:
«Сегодня на Сбербанк приходится более половины всех выдач по ипотеке. Мы видим спрос населения на наши продукты на протяжении всего года. Безусловно, лидирует по прежнему вторичный рынок, на который приходится 75% всех выдач. Что касается новостроек, то в первой половине 2021 года прирост обеспечила программа господдержки, которая была запущена как антикризисная мера в апреле прошлого года, а после изменения ее условий мы не подняли ставки до 7%, которые указаны в постановлении, что позволило сохранить часть спроса на данном продукте. Всего по ней выдано 135 тысяч кредитов на 398 миллиардов рублей. К сентябрю мы подошли без особых потерь в сегменте кредитования новостроек, в том числе и из-за улучшения условий по ряду продуктов и изменению ипотечной программы для семей с детьми».
По его словам, наибольший прирост в сентябре относительно июля 2021 произошел по «Семейной ипотеке», что связано с расширением программы на семьи, в которых появляется первенец. Объем выданных кредитов вырос на 64% за несколько месяцев – с 12 миллиардов рублей до 19 миллиардов рублей. Всего в рамках программы за все время выдано 29,5 тысячи кредитов на 108 млрд рублей.
По всем программам больше всего ипотечных кредитов в сентябре выдано в Москве – на сумму 38,7 миллиардов рублей. Также в лидерах Санкт-Петербург – на 20,7 миллиардов рублей, и Краснодарский край – 9,6 миллиардов рублей.
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