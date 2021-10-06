В СГУ прошёл форум по вопросам взаимодействия России и Китая в новую эпоху

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Целью дискуссии стало обсуждение проблем и перспектив сближения народов России и Китая на государственном и региональном уровнях. На площадке вуза присутствовали ректор СГУ А.Н. Чумаченко, проректоры и руководители структурных подразделений СГУ, члены Общества российско-китайской дружбы (ОРКД), ректоры саратовских вузов.Модератором форума выступил доцент кафедры философии культуры и культурологии СГУ В.А. Ручин. «Сегодняшнее событие носит название научно-практической конференции, но по существу имеет оттенок праздничного мероприятия, приуроченного к двадцатилетию подписания договора о сотрудничестве между Россией и Китайской Народной Республикой и 100-летию компартии Китая. Уверен, эти значимые даты обязательно прозвучат в выступлениях наших гостей», – подчеркнул Владимир Алексеевич.Со словами приветствия к участникам по видеосвязи обратился посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Он отметил значимость партнёрства двух стран, где подписание договора добрососедства и дружбы в 2001 году стало важной вехой в истории двусторонних отношений. «За прошедшие 20 лет Китай и Россия, руководствуясь духом договора в продвижении стратегического взаимодействия, установили образец отношений между крупными государствами и стали надежной опорой для поддержания мира и стабильности во всем мире. Превосходящая линия стратегического партнёрства и взаимодействия в новую эпоху, в частности, базируется на поступательном продвижении сотрудничества в рамках механизма Волга-Янцзы. Саратов непременно станет важной точкой роста в межрегиональном сотрудничестве между Китаем и Россией», – считает Чжан Ханьхуэй.Гостей и участников форума приветствовал ректор СГУ А.Н. Чумаченко. «Для нашего университета исключительно важно развитие международного сотрудничества, в частности взаимосвязи с Китайской народной республикой. Мы достаточно плодотворно развиваем это партнёрство в рамках ассоциации университетов ПФО и среднего нижнего течения Янцзы. Есть успешные проекты, среди которых проект философского факультета, поддержанный РФФИ по духовно-нравственному взаимодействию России и Китая. Установлены научно-образовательные контакты с Академией общественных наук КНР, механизмы взаимодействия в научно-образовательной области, спорте. Мы активно поддерживали идею создания Саратовского регионального Отделения общества российско-китайской дружбы и со своей стороны готовы оказывать содействие в реализации совместных проектов двух государств», – подчеркнул Алексей Николаевич.Ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета, профессор И.А. Максимцев выразил уверенность, что работа общества российско-китайской дружбы позволят расширить интерес к российско-китайским отношениям. «В эти дни мы отмечаем 72 годовщину со дня образования КНР, 100-летие компартии Китая и 20 лет со дня подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве России и КНР. Для обеих стран эти даты имеют особое значение, потому как история компартии Китая, которая сегодня включает 85 миллионов человек, тесно связана и с Советским союзом и с Российской Федерацией», – напомнил Игорь Анатольевич.С открытием форума участников поздравил ректор Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова А.Г. Занорин. Он затронул тему российско-китайского сотрудничества в сфере музыкального образования. По словам Александра Германовича, в вузе 14% от общего числа обучающихся составляют китайские студенты. Особое внимание этим ребятам уделяется не только в образовательном процессе, но и внеучебной деятельности, важную роль играет знакомство с российской культурой и достопримечательностями города.Заместитель директора Института Дальнего Востока РАН, профессор А.В. Островский представил доклад «Экономическая политика КПКК в ходе реформ». Он затронул такие важные моменты как формирование рыночной экономики, механизмы обеспечения стабильности национальной валюты и сохранения низкого роста цен, а также улучшение уровня жизни населения.Доцент кафедры философии культуры и культурологи СГУ В.А. Ручин в своём выступлении остановился на партнёрстве России и Китая в контексте 20-летия подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР. Заведующая кафедрой философии культуры и культурологии СГУ Е.В. Листвина затронула тему китайской культуры и российской культуры повседневности. Профессор Пекинского университета иностранных языков, член правления Общества китайско-российской дружбы Ли Иннань представил картину нового этапа в развитии добрососедских отношений между Китаем и Россией.В рамках форума состоялось награждение участников детского российско-китайского конкурса «Дружба в детских ладошках» и прошёл концерт российских и китайских студентов СГК имени Л.В. Собинова.Организаторами форума выступили Саратовское и Санкт-Петербургское региональные отделения Общества российско-китайской дружбы, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Институт Дальнего Востока РАН при поддержке посольства Китайской Народной Республики в РФ.