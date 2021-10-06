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Как узнать ВИЧ-статус

Новости / Здоровье
Как узнать ВИЧ-статус

ВИЧ-инфекция хроническое заболевание, которое длительное время протекает бессимптомно, никак себя не проявляя.

Инфицированный человек чувствует себя здоровым, даже не догадываясь о том, что у него есть это заболевание. Более того, он подвергает риску своих половых партнеров и способствует распространению заболевания. Чтобы этого избежать нужно хотя бы раз в год проходить тестирование на ВИЧ.

Пройти тест на ВИЧ можно в поликлинике по месту жительства, в областном Центре-СПИД или частной медицинской организации. Для быстрого обследования существуют экспресс-тесты на ВИЧ, которые позволяют получить результат в течение 15 минут. С развитием медицинских технологий экспресс-тестирование возможно по образцу крови и слюны. В настоящее время самым распространенным, самым точным экспресс-тестом на ВИЧ является тест по образцу крови.

В случае получения положительного результата, для его подтверждения, нужно пройти повторное тестирование в специализированном центре или в поликлинике. Об этом не стоит забывать, чтобы иметь 100% результат и быть уверенным в своем статусе.
При желании, обследование на ВИЧ проводится анонимно. Вместо вашей фамилии за вашим анализом крови будет закреплён соответствующий номер, по которому вы потом сможете узнать результат.

Результаты обследования на ВИЧ – строго конфиденциальная информация, распространять её могут только при условии личного согласия пациента, даже его родственникам. Результаты сообщаются только пациенту лично.

Повторные и дальнейшие тесты на ВИЧ-инфекцию определяются специалистом на основании результатов первоначального обследования, клинических данных и в зависимости от ситуации.

Раннее выявление, постановка на учет, своевременное выполнение всех рекомендаций специалистов, позволит ВИЧ-инфицированному гражданину продолжать полноценно жить, работать, создать семью и родить здоровых детей!

Приглашаем пройти тестирование на ВИЧ в ГУЗ «Саратовский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД», наш адрес: г.Саратов, ул. Мельничная, здание 69, строение 1, телефон для справок 98-28-98

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