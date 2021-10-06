Как узнать ВИЧ-статус

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Инфицированный человек чувствует себя здоровым, даже не догадываясь о том, что у него есть это заболевание. Более того, он подвергает риску своих половых партнеров и способствует распространению заболевания. Чтобы этого избежать нужно хотя бы раз в год проходить тестирование на ВИЧ.Пройти тест на ВИЧ можно в поликлинике по месту жительства, в областном Центре-СПИД или частной медицинской организации. Для быстрого обследования существуют экспресс-тесты на ВИЧ, которые позволяют получить результат в течение 15 минут. С развитием медицинских технологий экспресс-тестирование возможно по образцу крови и слюны. В настоящее время самым распространенным, самым точным экспресс-тестом на ВИЧ является тест по образцу крови.В случае получения положительного результата, для его подтверждения, нужно пройти повторное тестирование в специализированном центре или в поликлинике. Об этом не стоит забывать, чтобы иметь 100% результат и быть уверенным в своем статусе.При желании, обследование на ВИЧ проводится анонимно. Вместо вашей фамилии за вашим анализом крови будет закреплён соответствующий номер, по которому вы потом сможете узнать результат.Результаты обследования на ВИЧ – строго конфиденциальная информация, распространять её могут только при условии личного согласия пациента, даже его родственникам. Результаты сообщаются только пациенту лично.Повторные и дальнейшие тесты на ВИЧ-инфекцию определяются специалистом на основании результатов первоначального обследования, клинических данных и в зависимости от ситуации.Раннее выявление, постановка на учет, своевременное выполнение всех рекомендаций специалистов, позволит ВИЧ-инфицированному гражданину продолжать полноценно жить, работать, создать семью и родить здоровых детей!Приглашаем пройти тестирование на ВИЧ в ГУЗ «Саратовский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД», наш адрес: г.Саратов, ул. Мельничная, здание 69, строение 1, телефон для справок 98-28-98spid.medportal.saratov.gov.rue-mail:centr_spid@overta.ruInstagram:centrspid.saratov