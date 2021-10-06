Команда СГУ заняла достойное место в числе сильнейших в мире по итогам финала ICPC Global
Финальный этап чемпионата мира по программированию ICPC проходил в Москве с 1 по 5 октября.
Соревнование объединило команды из 42 стран, Россию представили 15 команд. Команда Саратовского университета заняла 39 место среди 117 команд. И это очень достойный результат, учитывая, что на главных в мире соревнованиях по программированию собрались сильнейшие студенты со всей планеты.
СГУ на чемпионате представляли студент 5 курса заочного отделения факультета КНиИТ Максим Мещеряков, выпускник бакалавриата КНиИТ Михаил Пикляев и аспирант факультета Владимир Петров.
«Впечатления смешанные, – делится тренер команды Иван Андросов. – С одной стороны, парни надеялись на более высокий результат. С другой стороны, им удалось хорошо показать себя на задачах с труднейшего соревнования, которое усложнилось тем, что где-то за месяц до чемпионата изменили его формат, а команда несколько лет готовилась по старому формату».
В любом случае в итоговом зачёте команда Саратовского университета вошла в десятку сильнейших IT-вузов России и обогнала таких западных лидеров как, например, Мюнхенский технический университет TUM и Стэнфорд. Добавим, что первое место ICPC World Finals Moscow досталось команде Университета Лобачевского (Нижний Новгород), второе занял Сеульский университет, третье — Университет ИТМО, четвертое — Московский физико-технический институт. Все команды-победители были награждены золотыми медалями чемпионата.
Финальный этап чемпионата мира ICPC проходил в Москве впервые. На финал следующего чемпионата студенты съедутся в город Дакка (Бангладеш) в ноябре 2022 года. Программисты Саратовского государственного университета по результатам полуфинала прошли в финал следующего чемпионата в том же составе – в Бангладеш поедут Максим Мещеряков, Михаил Пикляев и Владимир Петров.
С финальной таблицей чемпионата можно ознакомиться по ссылке.