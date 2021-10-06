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Саратовский "Теремок" получил Гран-при международного фестиваля «Белгородская забава»

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Продолжаются гастроли саратовского театра кукол "Теремок".

Сегодня, 6 октября, артисты показали спектакль «Клочки по закоулочкам» в Белгороде на IX международном фестивале театров кукол «Белгородская забава». Выступление было принято с большим вниманием и зрительским успехом. По итогам саратовский театр получил Гран-при фестиваля. Режиссёр спектакля «Клочки по закоулочкам» — Геннадий Шугуров.

А уже завтра начинаются гастроли «Теремка» в Иванове. Там артисты покажут спектакли «38 попугаев», «Весёлая школа или Чудеса из портфеля», «Забавная история о Короле, бутерброде и королевской Корове», «Клочки по закоулочкам». Гастроли проходят в рамках федеральной программы «Большие гастроли для детей и молодёжи».