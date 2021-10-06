На дистанционное обучение переведены 258 групп в восьми вузах

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По данным на 6 октября в связи с выявленными случаями заболеваний коронавирусной инфекцией полностью закрыты:– детский сад № 2 «Улыбка» р.п. Екатериновка, Екатериновского района, в нем 146 воспитанников и 4 сотрудника ДОУ,– 4 школы (Аткарский – 3, Екатериновский район – 1), в них 157 учащихся и 24 педагога.В связи с выявленными случаями заболеваний коронавирусной инфекцией частично закрыты:– 20 классов в 12-ти школах (Аткарский - 2, Александрово-Гайский -3, Балашовский – 5, Духовницкий – 1, Петровский – 1), в них 493 учащихся и 22 педагога переведены на дистанционный режим обучения.– 48 групп в 35-ти детских садах (Аткарский - 2, Балашовский – 1, г. Саратов – 32), в них 606 воспитанников и 107 работников ДОУ,– 16 групп в 7-ми профорганизациях (Балашовский – 1, г. Саратов – 5, Энгельсский – 1), в них 341 студент.В связи с выявленными случаями заболеваний ОРВИ и гриппом полностью закрыты:– Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум Балаковского района, в котором 1076 студентов переведены на дистанционный режим обучения,– 17 школ (Александрово-Гайский – 2, Балтайский – 1, Балашовский – 4, Базарно-Карабулакский – 1, Воскресенский – 1, Духовницкий – 1, Екатериновский район – 1, Ивантеевский – 2, Калининский – 1, Красноармейский – 1, Федоровский – 1, Озинский – 1), в них 3069 обучающихся переведены на дистанционный режим обучения,– 7 детских садов (Александрово-Гайского района – 3, Вольский – 1, Калининского района – 1, Петровского района – 2), в них 391 воспитанник.В связи с выявленными случаями заболеваний ОРВИ и гриппом частично закрыты:– 15 классов в 10-ти школах (Балашовский – 2, Базарно-Карабулакский – 1, Духовницкий – 2, Екатериновский – 1, Красноармейский – 2, Ровенский – 1, Турковский - 1), в них 286 учащихся переведены на дистанционный режим обучения,– 26 групп в 7-ми детских садах (Аткарский - 1, Александрово-Гайский – 1, Воскресенский – 1, Петровский – 1, Озинский – 2, г. Саратов – 1), в них 274 воспитанника.В 8-ми вузах области на дистанционное обучение переведены 258 групп.