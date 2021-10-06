В Саратове выберут лучшего шеф-повара Поволжья

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Организатором фестиваля выступил ресторатор и владелец ресторана «SOHO» в городе Саратов Мамука Топчишвили.Данный проект предполагает участие более 100 ресторанов Астрахани, Волгограда, Казани, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска и Чебоксар.Фестиваль включает в себя программу по продвижению локальной продукции местных производителей, а также конкурс за звание «Лучший шеф-повар Поволжья», финал которого состоится в Саратове.Фестиваль проводится в целях развития гастрономической культуры городов Поволжья за счет совершенствования вкусов местных продуктов, развития малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания и повышения туристической привлекательности городов.С более подробной информацией об участии можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля: https://volgastrofest.ru/ .