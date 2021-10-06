В Саратове выберут лучшего шеф-повара Поволжья
С 1 ноября по 9 декабря 2021 года при поддержке Ассоциации городов Поволжья пройдет гастрономический фестиваль «VOLGASTRO FEST».
Организатором фестиваля выступил ресторатор и владелец ресторана «SOHO» в городе Саратов Мамука Топчишвили.
Данный проект предполагает участие более 100 ресторанов Астрахани, Волгограда, Казани, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска и Чебоксар.
Фестиваль включает в себя программу по продвижению локальной продукции местных производителей, а также конкурс за звание «Лучший шеф-повар Поволжья», финал которого состоится в Саратове.
Фестиваль проводится в целях развития гастрономической культуры городов Поволжья за счет совершенствования вкусов местных продуктов, развития малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания и повышения туристической привлекательности городов.
С более подробной информацией об участии можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля: https://volgastrofest.ru/ .