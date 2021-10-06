Саратовцев приглашают принять участие в конкурсе на лучшую разработку плаката/афиши окружного фестиваля детских и молодежных коллективов "Театральное Приволжье"
Саратовцев приглашают принять участие в конкурсе на лучшую разработку плаката/афиши окружного фестиваля детских и молодежных коллективов "Театральное Приволжье".
До 25 января 2022 года на электронный адрес theatres.fest@mail.ru с пометкой "Конкурс афиш" принимаются рисунки или работы, выполненные с использованием компьютерных технологий, отражающие информацию о Фестивале (формат не менее А3).
Подробнее о конкурсе на сайте http://театральноеприволжье.рф/