6 октября 2021 СРЕДА
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16:18 | 06 октября
Саратовский "Теремок" получил Гран-при международного фестиваля «Белгородская забава»
15:43 | 06 октября
Сбербанк рассказал о росте объема выдачи ипотечных кредитов в России на 20%
15:24 | 06 октября
В СГУ прошёл форум по вопросам взаимодействия России и Китая в новую эпоху
15:05 | 06 октября
Как узнать ВИЧ-статус
14:33 | 06 октября
На дистанционное обучение переведены 258 групп в восьми вузах
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Команда СГУ заняла достойное место в числе сильнейших в мире по итогам финала ICPC Global
12:53 | 06 октября
Готовится премьерный показ документального фильма саратовского режиссера Марины Селивановой о фестивале «Хвалынские этюды Петрова-Водкина»
12:15 | 06 октября
В Саратове выберут лучшего шеф-повара Поволжья
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Саратовцев приглашают принять участие в конкурсе на лучшую разработку плаката/афиши окружного фестиваля детских и молодежных коллективов "Театральное Приволжье"
10:33 | 06 октября
HH.ru: жители Саратовской области назвали самые привлекательные профессии
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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HH.ru: жители Саратовской области назвали самые привлекательные профессии

Новости


Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, провела опрос работников Саратовской области, чтобы выяснить, какие профессии они считают наиболее привлекательными.

На первом месте оказалась профессия ИТ-специалист – именно ее 40% респондентов региона назвали самой привлекательной. Профессия психолог для жителей Саратовской области также является одной из наиболее привлекательных.

О HeadHunter

HeadHunter (hh.ru) (NASDAQ: HHR; MOEX: HHRU) — крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в России, клиентами которой являются свыше 350 тыс. компаний. Цель HeadHunter – помогать компаниям находить сотрудников, а людям – работу, и делать так, чтобы процесс поиска сотрудников и работы был быстрым и доставлял обеим сторонам только положительные впечатления. Обширная база компании содержит свыше 50 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в конце 2020 г. составило 691 тысяч. По данным SimilarWeb, hh.ru – один из популярнейших порталов по поиску работы и сотрудников в мире. Акции компании входят в расчёт индексов NASDAQ Composite (IXIC) и NASDAQ Industrial (IXID).