6 октября 2021 СРЕДА
Новости
16:18 | 06 октября
Саратовский "Теремок" получил Гран-при международного фестиваля «Белгородская забава»
15:43 | 06 октября
Сбербанк рассказал о росте объема выдачи ипотечных кредитов в России на 20%
15:24 | 06 октября
В СГУ прошёл форум по вопросам взаимодействия России и Китая в новую эпоху
15:05 | 06 октября
Как узнать ВИЧ-статус
14:33 | 06 октября
На дистанционное обучение переведены 258 групп в восьми вузах
13:42 | 06 октября
Команда СГУ заняла достойное место в числе сильнейших в мире по итогам финала ICPC Global
12:53 | 06 октября
Готовится премьерный показ документального фильма саратовского режиссера Марины Селивановой о фестивале «Хвалынские этюды Петрова-Водкина»
12:15 | 06 октября
В Саратове выберут лучшего шеф-повара Поволжья
11:22 | 06 октября
Саратовцев приглашают принять участие в конкурсе на лучшую разработку плаката/афиши окружного фестиваля детских и молодежных коллективов "Театральное Приволжье"
10:33 | 06 октября
HH.ru: жители Саратовской области назвали самые привлекательные профессии
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Готовится премьерный показ документального фильма саратовского режиссера Марины Селивановой о фестивале «Хвалынские этюды Петрова-Водкина»

Новости


В Саратовском областном Доме работников искусств идет подготовка новой экспозиции традиционной художественной выставки «Хвалынское притяжение – 2021».

Открытие выставки по итогам хвалынских пленэров — это всегда знаковое событие в культурной жизни Саратова.

Проведению Хвалынского пленэра-2021 предшествовала огромная работа Саратовского областного Дома работников искусств, Боголюбского художественного училища при поддержке Правительства Саратовской области, министерства культуры, администрации Хвалынского муниципального района и Поволжского отделения Российской академии художеств по организации фестиваля.

«Участниками V Межрегионального фестиваля творчества "Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина" в этом году стали представители Московского художественного института имени В.И. Сурикова, Саратовского художественного училища имени А.П. Боголюбова, Российской академии живописи, ваяния и зодчества имени Ильи Глазунова, Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова, творческого объединения художников "Колесо", - рассказала и.о министра культуры Татьяна Астафьева.

Большая группа студентов художественного факультета ВГИКа впервые проходила учебную практику в Хвалынске. Все участники пленэра жили в прекрасных условиях на территории СОЦ «Пещера Монаха». Была сформирована насыщенная творческая программа с выездами в Хвалынск и его окрестности. Темы ежедневных пленэров - архитектура старого города, гора Каланча и круговая панорама Хвалынска, панорама с Черемшанской горы, панорама с «горнолыжки». Были организованы выезды в речной порт, живописные села Подлесное и Яблонка. Каждый день пленэра - новая локация, соответственно постановка новой темы и новой творческой задачи.

«V фестиваль «Хвалынские этюды К.С.Петрова-Водкина» и в 2021 году организован масштабно, с учетом насущных пожеланий художников, - отметил вице-президент Российской академии художеств Константин Худяков. - Во всем ощущается забота и поддержка Правительства Саратовской области и лично губернатора Валерия Радаева. Молодые ребята, несмотря на аномальную летнюю жару, честно трудились две творческих недели. Прошли серьезные испытания, многому научились с точки зрения художественного ремесла. Год от года культура и уровень пленэрного искусства растет. Выставка - яркое свидетельство того, что фестиваль развивается. Можно говорить, что в Хвалынске формируется базис для будущей саратовской художественной школы».

На открытии выставки в большом зале Дома работников искусств будет представлен документальный фильм саратовского кинорежиссера Марины Селивановой о прошедшем межрегиональном фестивале творчества «Хвалынские этюды К.С.Петрова-Водкина».