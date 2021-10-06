Готовится премьерный показ документального фильма саратовского режиссера Марины Селивановой о фестивале «Хвалынские этюды Петрова-Водкина»

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Открытие выставки по итогам хвалынских пленэров — это всегда знаковое событие в культурной жизни Саратова.Проведению Хвалынского пленэра-2021 предшествовала огромная работа Саратовского областного Дома работников искусств, Боголюбского художественного училища при поддержке Правительства Саратовской области, министерства культуры, администрации Хвалынского муниципального района и Поволжского отделения Российской академии художеств по организации фестиваля.«Участниками V Межрегионального фестиваля творчества "Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина" в этом году стали представители Московского художественного института имени В.И. Сурикова, Саратовского художественного училища имени А.П. Боголюбова, Российской академии живописи, ваяния и зодчества имени Ильи Глазунова, Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова, творческого объединения художников "Колесо", - рассказала и.о министра культуры Татьяна Астафьева.Большая группа студентов художественного факультета ВГИКа впервые проходила учебную практику в Хвалынске. Все участники пленэра жили в прекрасных условиях на территории СОЦ «Пещера Монаха». Была сформирована насыщенная творческая программа с выездами в Хвалынск и его окрестности. Темы ежедневных пленэров - архитектура старого города, гора Каланча и круговая панорама Хвалынска, панорама с Черемшанской горы, панорама с «горнолыжки». Были организованы выезды в речной порт, живописные села Подлесное и Яблонка. Каждый день пленэра - новая локация, соответственно постановка новой темы и новой творческой задачи.«V фестиваль «Хвалынские этюды К.С.Петрова-Водкина» и в 2021 году организован масштабно, с учетом насущных пожеланий художников, - отметил вице-президент Российской академии художеств Константин Худяков. - Во всем ощущается забота и поддержка Правительства Саратовской области и лично губернатора Валерия Радаева. Молодые ребята, несмотря на аномальную летнюю жару, честно трудились две творческих недели. Прошли серьезные испытания, многому научились с точки зрения художественного ремесла. Год от года культура и уровень пленэрного искусства растет. Выставка - яркое свидетельство того, что фестиваль развивается. Можно говорить, что в Хвалынске формируется базис для будущей саратовской художественной школы».На открытии выставки в большом зале Дома работников искусств будет представлен документальный фильм саратовского кинорежиссера Марины Селивановой о прошедшем межрегиональном фестивале творчества «Хвалынские этюды К.С.Петрова-Водкина».