В Саратовской области сохраняется очень высокий уровень риска распространения среди населения новой коронавирусной инфекции

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Глава федерального ведомства отметил, что в России в целом сохраняется рост заболеваемости ковидом, ухудшается обстановка по смертности от его последствий.Обсуждая тему дополнительного выделения федеральным центром средств на приобретение лекарственных препаратов для обеспечения больных коронавирусом в амбулаторных условиях, Олег Костин поручил сегодня же начать подготовку к процедурам их закупок.«Мы должны все сделать оперативно и качественно. Люди должны получать препараты, которые им назначил врач», - подчеркнул Олег Костин.