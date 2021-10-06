В Саратовской области сохраняется очень высокий уровень риска распространения среди населения новой коронавирусной инфекции
В ходе сегодняшнего видеоселекторного совещания, проведенного под председательством министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, Саратовская область была названа одним из 10 регионов страны, где сохраняется очень высокий уровень риска распространения среди населения новой коронавирусной инфекции. В совещании от нашего региона принял участие министр здравоохранения области Олег Костин.
Глава федерального ведомства отметил, что в России в целом сохраняется рост заболеваемости ковидом, ухудшается обстановка по смертности от его последствий.
Обсуждая тему дополнительного выделения федеральным центром средств на приобретение лекарственных препаратов для обеспечения больных коронавирусом в амбулаторных условиях, Олег Костин поручил сегодня же начать подготовку к процедурам их закупок.
«Мы должны все сделать оперативно и качественно. Люди должны получать препараты, которые им назначил врач», - подчеркнул Олег Костин.