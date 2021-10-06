На Доску почета работников образования и Доску успеха молодежи занесены новые имена

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Традиционно за заслуги в развитии образования, большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения, подготовку квалифицированных кадров на Доску почета, открытую в 2002 году, ежегодно заносятся имена 21 педагога. За все время на нее были занесены имена 360 лучших педагогов области.«День учителя – это праздник, который не является красным днем в календаре, но является по-настоящему народным. Несмотря на осень, всегда в этот день хорошая погода. Не только потому, что солнце светит, а от улыбок наших детей, от тех поздравлений, которые вы услышали и еще услышите сегодня. Я всех хочу поздравить с нашим профессиональным праздником, пожелать здоровья, удачи и, конечно, дальнейших профессиональных взлетов», – обратился к педагогам и.о. министра образования области Михаил Орлов.Также имена лучших педагогов занесены в Книгу Почета работников образования Саратовской области. В 2017 году с инициативой создания такой книги выступил Сказкин Евгений Иванович, ранее возглавлявший региональную общественную организацию «Совет ветеранов педагогического труда». Сегодня в сквере Первой учительницы почтили память общественного деятеля.«Сегодня здесь собрались те, чья профессия испокон веков считается трудной, но очень интересной. Она требует полной отдачи сил, но дарит радость человеческого общения и счастья от соприкосновения с миром детства. Большое спасибо за то, что мы имеем возможность присутствовать сегодня здесь. Спасибо за высокую оценку нашей педагогической деятельности», – подчеркнула Марина Балдина, учитель русского языка и литературы средней школы №1 г. Калининск.Кроме того, за высокие достижения в региональных, всероссийских и международных олимпиадах, спортивных соревнованиях и творческих конкурсах имена 28 лучших обучающихся занесли на Доску успеха молодежи области. Доска успеха была открыта в сквере по инициативе Губернатора области Валерия Радаева в 2018 году. За четыре года на нее были занесены имена 112 лучших обучающихся области.Напомним, с 4 по 10 октября Министерством просвещения России объявлена Всероссийская Учительская неделя. Она включает в себя мероприятия, посвящённые профессии учителя и направленные на её популяризацию.