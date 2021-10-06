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Пушкинка представила на VII Международной книжной ярмарке-фестивале «Волжская волна-2021» книжную выставку «Саратовский край. Спеши узнать родное»

Новости


Саратовская библиотека для детей и юношества имени А. С. Пушкина представила на VII Международной книжной ярмарке-фестивале «Волжская волна-2021» книжную выставку «Саратовский край. Спеши узнать родное». Экспозиция была приурочена к 85-летию основания Саратовской области.

На выставке можно было увидеть порядка 100 краеведческих изданий, отражающих историю края в целом (раздел «Родная история»), развитие отдельных городов области и уникальные природные памятники (раздел «Родные просторы»). Каждый посетитель выставки имел возможность также познакомиться с книгами о легендарных символах нашего города, таких как саратовский калач и саратовская гармошка. И, конечно же, вспомнить наших известных земляков: от строителей Саратова – Григория Засекина и Федора Турова – до современных деятелей науки, культуры, искусства и образования.

Помимо интересной выставки в рамках «Волжской волны-2021» состоялись встречи юных читателей с саратовским детским писателем Евгением Грачевым и детским писателем, филологом, педагогом, психологом, членом Союза писателей России – Анной Гончаровой (г. Москва).

Не осталась без подарка и сама библиотека. На выставке состоялась торжественная передача книг в дар Пушкинской библиотеке от издательства «Руда». Фонд Пушкинки пополнился замечательными изданиями исторической и художественной направленности современных отечественных авторов.
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