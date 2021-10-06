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Подведены итоги Х фестиваля археологии и реконструкции «Укек»

Новости


Организатор фестиваля, директор саратовского исторического парка «Россия – моя история» Дмитрий Кубанкин рассказал об итогах Х фестиваля археологии и реконструкции «Укек».

«Второй год подряд мы проводим фестиваль в видоизмененном формате в связи с текущей эпидемиологической обстановкой, - отметил он. - Открытая площадка исторического парка позволила нам расположить 14 интерактивных локаций и организовать для посетителей полуторачасовые сеансы, в течение которых они могли все осмотреть и во всем поучаствовать. В условиях соблюдения действующих санитарных норм, фестиваль был открыт для гостей только три дня в неделю, но даже за эти 12 дней нас посетили больше человек, чем в прошлом году, когда мы были открыты ежедневно. Такой интерес к проекту не может не радовать и мы надеемся, что в 2022-ом мы вернемся на историческую площадку и снова встретимся на Увекском городище!. А в этом году юбилейный фестиваль «Укек» в цифрах — это более 5800 гостей и 100 участников!»

В проведении фестиваля было задействовано почти 100 участников, среди которых - ученые, археологи, реконструкторы, волонтеры, координаторы и музыканты из разных регионов России. На фестивальной площадке было проведено свыше 500 лекций-практикумов и мастер-классов по антропологии, керамике, деньгам Золотой Орды, медицине Средневековья, плетению кольчуги, штамповой набойке, изготовлению украшений из проволоки, изготовлению текстильной куклы, прядению на веретене, средневековым играм и гаданиям и пр. За время работы фестиваля было проведено 48 поединков воинов, прозвучали 56 выступлений музыкантов и оставлено 322 записи в книге отзывов.

Знакомство с тайнами средневекового города можно продолжить - на масштабной выставке «От Хвалынска до Укека», которая откроется в ноябре в саратовском историческом парке «Россия – моя история».