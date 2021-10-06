Саратовцы могут подать заявление для включения в график догазификации

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Шаги по подключению газа:Подача заявкиОпределение технической возможностиЗаключение договораПодготовка домовладенияТехнологическое присоединениеПодать заявку на заключение договора комплексного обслуживания можно через личный кабинет или Клиентский центр.Заявки принимаются во всех филиалах и участках газовых компаний, а также онлайн на официальных сайтах «Газпром газораспределение Саратовская область» или «Саратовгаз». Форму заявки можно скачать по ссылке.Также желающие могут познакомиться с памяткой пользователю, где собраны ответы на основные вопросы по данной теме.