Саратовцы могут подать заявление для включения в график догазификации
Догазификация — бесплатное подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах (то есть в тех, где уже проложены газораспределительные сети).
Шаги по подключению газа:
Подача заявки
Определение технической возможности
Заключение договора
Подготовка домовладения
Технологическое присоединение
Подать заявку на заключение договора комплексного обслуживания можно через личный кабинет или Клиентский центр.
Заявки принимаются во всех филиалах и участках газовых компаний, а также онлайн на официальных сайтах «Газпром газораспределение Саратовская область» или «Саратовгаз». Форму заявки можно скачать по ссылке.
Также желающие могут познакомиться с памяткой пользователю, где собраны ответы на основные вопросы по данной теме.