6 октября 2021 СРЕДА
Новости
17:00 | 05 октября
В Саратовской области сохраняется очень высокий уровень риска распространения среди населения новой коронавирусной инфекции
16:09 | 05 октября
На Доску почета работников образования и Доску успеха молодежи занесены новые имена
15:19 | 05 октября
Пушкинка представила на VII Международной книжной ярмарке-фестивале «Волжская волна-2021» книжную выставку «Саратовский край. Спеши узнать родное»
14:25 | 05 октября
Подведены итоги Х фестиваля археологии и реконструкции «Укек»
13:29 | 05 октября
«Автодор» выиграл первый матч сезона
12:35 | 05 октября
Саратовская область находится на восьмом месте в России по тиражу изданных книг
11:42 | 05 октября
Саратовцы могут подать заявление для включения в график догазификации
10:50 | 05 октября
Во Всемирный день архитектуры почтили память архитектора Карла Мюфке
09:54 | 05 октября
Более 750 тысяч пассажиров отправлено с вокзалов и станций ПривЖД в сентябре
09:00 | 05 октября
«Норникель» помог прояснить «Сибирскую перспективу»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Саратовцы могут подать заявление для включения в график догазификации

Новости
Саратовцы могут подать заявление для включения в график догазификации

Догазификация — бесплатное подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах (то есть в тех, где уже проложены газораспределительные сети).

Шаги по подключению газа:

Подача заявки
Определение технической возможности
Заключение договора
Подготовка домовладения
Технологическое присоединение
Подать заявку на заключение договора комплексного обслуживания можно через личный кабинет или Клиентский центр.

Заявки принимаются во всех филиалах и участках газовых компаний, а также онлайн на официальных сайтах «Газпром газораспределение Саратовская область» или «Саратовгаз». Форму заявки можно скачать по ссылке.

Также желающие могут познакомиться с памяткой пользователю, где собраны ответы на основные вопросы по данной теме.