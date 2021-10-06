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Во Всемирный день архитектуры почтили память архитектора Карла Мюфке
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Во Всемирный день архитектуры почтили память архитектора Карла Мюфке

Новости
Во Всемирный день архитектуры почтили память архитектора Карла Мюфке

Во Всемирный день архитектуры в Саратове на Воскресенском кладбище состоялось возложение цветов к памятнику на могиле архитектора Карла Мюфке.

Выдающийся русский и советский архитектор, художник и строитель жил и работал в Саратове. Под его руководством и по его проектам были построены четыре основных корпуса, составивших завершенный ансамбль Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, здания клиник медицинского университета в клиническом городке. Звание архитектора увековечено в названии бульвара в поселке Солнечный.

В 2019 году на территории IV корпуса Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского архитектору был установлен памятник.

Сегодня на мероприятии присутствовали председатель комитета по архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов» Анастасия Пузанова и заведующий музеем истории Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского Лариса Степанян.

Главный архитектор города Анастасия Пузанова в своем вступительном слове подчеркнула, что важно хранить память о человеке, внесшем большой вклад в развитие архитектурного дела. Лариса Степанян отметила, что напоминание потомкам о деятельности выдающихся личностей города крайне важно для сохранения исторического наследия.