«Норникель» помог прояснить «Сибирскую перспективу»

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Главной темой мероприятия, организованного российским горно-металлургическим гигантом при поддержке Национального совета по корпоративному волонтерству, Ассоциации менеджеров России и благотворительного фонда «Заповедное посольство», стали вопросы о необходимости сохранения биоразнообразия и значимости волонтерства в реализации корпоративных экологических стратегий. Участие в дискуссионных площадках экосаммита приняли более 50 российских и международных экспертов, а также десятки волонтеров.В ходе круглого стола «Практики реализации успешных проектов бизнеса в целях сохранения биоразнообразия. Роль корпоративного волонтерства в экологической стратегии компании» эксперты из Англии, Франции и разных регионов России обменялись успешным опытом и наработанными методиками в деле защиты природы. В частности, вице-президент по экологии и промышленной безопасности «Норникеля» Станислав Селезнев рассказал об исключительной роли крупных промышленных компаний в вопросах сохранения окружающей среды. В ГМК уверены, что российский бизнес должен предпринять максимум усилий для того, чтобы научиться поддерживать существующее биоразнообразие. В том числе для этого в «Норникеле» разработана масштабная экологическая стратегия на ближайшие 10 лет. «Это очень проработанная стратегия, которая включает в себя как анализ существующих показателей в области экологии, так и комплекс мероприятий, которые позволят нам полностью соответствовать требованиям международных экологических стандартов. Перед нами стоят амбициозные задачи, к 2030 году мы намерены занять лидирующую позицию в отрасли в области экологии и реализации «зеленой» повестки», - подчеркнул Станислав Селезнёв.Еще один важный формат работы саммита — «Зеленая гостиная». По сути - это дискуссионная площадка, на которой участники презентовали свои корпоративные проекты в сфере сохранения природы. В числе наиболее актуальных вопросов для обсуждения оказались системное сотрудничество бизнеса и НКО, экотуризм, внедрение международных стандартов по сохранению биоразнообразия, мультибрендовое волонтерство, экопросвещение и роль волонтерства в экологической стратегии компаний. В «Норникеле» хорошо знают, сколь важна работа по привлечению сотрудников к различного рода экологическим инициативам. «Как компания мы должны давать возможности для того, чтобы наши сотрудники реализовывались не только на производстве, и корпоративное волонтерство — один из инструментов для этого. Поэтому уже более шести лет мы развиваем программу «Комбинат добра», и если в первые годы в экомарафонах участвовало порядка 30 команд, то сегодня это уже более 100 команд и более 1 000 сотрудников, включенных в процесс», — рассказал о корпоративном опыте «Норникеля» директор департамента социальной политики Игорь Сухотин.В рамках экосаммита также была проведена совместная работа волонтерских команд в Фанпарке «Бобровый лог» и Национальном парке «Красноярские Столбы». Участники «Комбината добра» из Норильска, Мончегорска, Читы, Москвы, Саратова и Красноярска вместе с волонтерами из других компаний общими усилиями создали инклюзивную смотровую площадку, вкопали лавочки, организовали пункт раздельного сбора мусора, более чем на 70 метров продлили экотропу в нацпарке. «Экологическая повестка и волонтерство — это действительно очень важно, это то, что должно идти от души, а не по принуждению. Поэтому спасибо компаниям и волонтерам, которые помогают особо охраняемым территориям, продумывая все, начиная концепцией и заканчивая непосредственно полезными делами. С «Норникелем» наше сотрудничество началось еще в 2010 году с совместной уборки мусора, но уже тогда мы понимали важностьформирования правильного экологического мышления», — отметил директор национального парка «Красноярские Столбы» Вячеслав Щербаков.