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Более 750 тысяч пассажиров отправлено с вокзалов и станций ПривЖД в сентябре

Новости
Более 750 тысяч пассажиров отправлено с вокзалов и станций ПривЖД в сентябре

В сентябре 2021 года с вокзалов и станций Приволжской железной дороги отправлено более 750 тысяч пассажиров, что на 0,8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено более 564 тыс. пассажиров (-3,1%), в дальнем следовании – около 186 тыс. (+7,1%).

Пассажирооборот в сентябре 2021 года составил более 290 млн пасс-км, что на 16% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года, в том числе в пригородном сообщении – 23,2 млн пасс-км (-4,4%), в дальнем следовании – 266,9 млн пасс-км (+18,2%).

За 9 месяцев 2021 года отправлено около 6,4 млн пассажиров (+17% к январю-сентябрю 2020 года), из них в пригородном сообщении – более 4,5 млн пассажиров (+12,9%), в дальнем следовании – более 1,8 млн (+28,5%).

Пассажирооборот на ПривЖД с начала 2021 года вырос на 55,9% к уровню прошлого года и составил около 2,6 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот в январе-сентябре составил 192,7 млн пасс-км (+15,6%), в дальнем следовании – около 2,4 млрд пасс-км (+60,4%).