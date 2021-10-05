ТЮЗ Ю.П.Киселева стал лауреатом V Межрегионального фестиваля «Волга театральная» за лучший актерский ансамбль

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Фестиваль «Волга театральная» - это единственный театральный фестиваль, объединяющий профессиональные театры Приволжского федерального округа и действующий на постоянной основе. На нем зрители могут увидеть постановки, премьеры которых состоялись в течение последних двух театральных сезонов, и получили высокую оценку театральной общественности.За 8 дней свои спектакли показали 13 театральных коллективов из 9 городов Поволжья: Самара, Новокуйбышевск, Тольятти, Ульяновск, Набережные Челны, Уфа, Саранск, Саратов, Арзамас. Наш город представила постановка по модной пьесе современного каталонского автора Жорди Гальсерана «Метод Грёнхольма» Саратовского ТЮЗа. Хотя премьера спектакля состоялась совсем недавно, он уже успел полностью сменить свой состав и попутешествовать по стране.Впервые «Метод Грёнхольма» был показан на сцене ТЮЗа Киселева в январе 2020 года, это был дипломный спектакль студентов мастерской заслуженного артиста России Игоря Баголея. Однако из-за начавшейся пандемии COVID-2019 спектакль успел пройти всего несколько раз. Студенты окончили обучение и разъехались по другим городам, а постановка «Метод Грёнхольма» стала частью репертуара Саратовского ТЮЗа уже в новом составе из труппы театра. Сразу после первых показов, состоявшихся в конце июня 2021 года, спектакль принял участие в юбилейном XXV Международном театральном фестивале «Земля. Театр. Дети» в Евпатории.На фестивале «Волга театральная» саратовский «Метод Грёнхольма» был тепло принят зрителями и заслужил высокие оценки от членов жюри, среди которых оказались театральный критик, редактор журнала «Страстной бульвар, 10» Елена Глебова и театральный и литературный критик Виктория Рогозинская.