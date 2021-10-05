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Стартовало голосование за лучшую работу Фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормART»

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Стартовало голосование в рамках фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART» за лучшую граффити-работу в округе.

Отдать свой голос можно до 15 октября включительно по бесплатному номеру 8 (800) 301-50-23 с указанием в тоновом режиме индивидуального номера участника от 1 до 14. Отдать при этом можно только 1 голос. Вместе с тем во всех регионах округа экспертное жюри отдельно оценит работы конкурсантов уже с профессиональной точки зрения.

Тема в 2021 году — «Взгляд в будущее». Участникам предлагалось создать стрит-арт объекты, посвященные отражению потенциала развития страны и новых технологий, в одном из трех тематических направлений: «Новые технологии», «Человек и наука» или «Мир будущего». Саратовскую область представляет граффити «Лицо времени» – работа финалиста Владимира Куца. Номер для голосования – 13. Его работа украшает фасад жилого здания на пересечении улиц Волжской и Комсомольской.

Все фото- и видеоматериалы конкурсантов размещены на сайте http://formartpfo.ru во вкладке «финалисты».

«Завершился отборочный этап фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормART», в финал вышли 14 лучших работ участников. Каждая работа, по-своему интересна и креативна и заслуживает наивысшей оценки. Участие в фестивале такого масштаба – это не только возможность получить общественное признание, но и изменить облик родного города,» – отметил заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.

Призовой фонд конкурса в этом году увеличен вдвое. Обладатели I, II и III мест получат гранты в размере 100, 150 и 200 тысяч рублей, дипломы и памятные призы.

Итоги фестиваля стрит-арта будут оглашены 21 октября во время онлайн-трансляции на сайте formartpfo.ru с участием представителей всех регионов округа: финалистов, членов регионального оргкомитета и жюри. Кроме того, за прямым эфиром могут наблюдать все желающие.

Организаторами фестиваля являются аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, НКО «Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе», правительство Кировской области, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, расположенных в пределах Приволжского федерального округа.