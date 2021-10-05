Порядка 50% многоквартирных домов Саратова подключено к отоплению
С 27 сентября в городе стартовал отопительный сезон. Досрочное включение теплоснабжения на объектах социальной сферы началось с 21 сентября по их заявкам в теплоснабжающие организации.
По состоянию на 18.00 3 октября 2021 года к теплоснабжению подключено 542 из 617 объектов социальной сферы, что составляет 87,8 %, в том числе:
- детские сады 201 из 214 (93,9 %);
- школы – 138 из 157 (87,9%);
- учреждения здравоохранения – 152 из 166 (91,6 %);
- учебные заведения (училища, ВУЗы) – 51 из 80 (63,8 %).
Отопление подается в 2070 многоквартирных дома (48,5%).
В целях оперативного решения вопросов, связанных с теплоснабжением потребителей, организована работа горячих линий по включению отопления. Все обращения граждан отрабатываются в оперативном режиме.
Телефоны дежурно-диспетчерской службы МКУ «ЕДДС»:
- центральный пункт 659-659;
- Волжский район 659-695;
- Заводской район 659-895 (в период со 2 по 8 октября 2021 года);
- Кировский район 659-872;
- Ленинский район 659-873;
- Октябрьский район 659-874;
- Фрунзенский район 659-876.
В случае отсутствия отопления гражданам необходимо обращаться в первую очередь к организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами и на телефоны горячих линий администрации муниципального образования «Город Саратов»: 260-567, 264-494, 261-944 комитет по ЖКХ