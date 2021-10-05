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Сергей Щукин празднует юбилей

Новости
Сергей Щукин празднует юбилей

Художественный руководитель «Саратовского театра магии и фокусов «Самокат», актер и режиссер Сергей Щукин принимает поздравления с 70-летием.

Сегодня поздравления с юбилеем принимает Сергей Щукин – создатель первого в нашей стране профессионального театра фокусов, добрый волшебник, творчество которого любят тысячи поклонников этого удивительного искусства.

Начав свою творческую карьеру, как театральный режиссер и поставив немало спектаклей на сцене разных театров, Сергей Вадимович после победы на конкурсе по программе американского правительства «Бизнес для России» и учебы в США создает вместе со своей супругой, актрисой Маргаритой Щукиной, Театр фокусов, который вот уже 35 лет радует и восхищает не только зрителей Саратовской области, но и многих городов нашей страны, где театр побывал на гастролях: в Москве, Санкт-Петербурге, Тамбове, Самаре, Пензе, Казани. «Вы создали по-настоящему уникальный театр, каких в мире единицы, а в России вы были первыми» – писал в приветствии к театру Председатель Союза театральных деятелей, народный артист России Александр Калягин. «Первопроходцами быть всегда тяжело, но тем слаще и приятнее отзывы о своем творчестве от поклонников замечательного жанра, коим является иллюзион».

Мы поздравляем Сергея Вадимовича и желаем ему творческих сил и вдохновения. Пусть процветает Театр. Здоровья Вам и счастья долгие лета!

8 октября в театре фокусов «Самокат» пройдет юбилейный концерт С. В. Щукина. Начало в 18.00.