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Из аэропорта «Гагарин» открылись рейсы в Хургаду

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Из аэропорта «Гагарин» открылись рейсы в Хургаду

Из международного аэропорта «Гагарин» (управляется УК «Аэропорты Регионов») открылось новое направление полетов – Хургада (Египет). К выполнению рейсов на египетский курорт со 2 октября приступила авиакомпания Red Wings.

Рейсы запланированы с частотой один раз в неделю по субботам. Вылет из аэропорта «Гагарин» – в 3:30. Прилет в аэропорт Хургады – в 6:10. Обратно рейс отправляется в 7:10, а в 13:35 прибывает в аэропорт «Гагарин».

Ранее с 20 сентября из аэропорта «Гагарин» начались рейсы еще на один египетский курорт – Шарм-эль-Шейх. Полеты с частотой один раз в десять дней осуществляет авиакомпания Nordwind.

Перед вылетом пассажирам необходимо уточнить актуальный режим пересечения границы и действующие противоэпидемические протоколы. На сегодня россиянам разрешено прибывать в Египет с сертификатом о вакцинации на английском языке с QR-кодом – при условии, что после введения второго компонента вакцины прошло не менее 14 дней; либо с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 72 часа до вылета.