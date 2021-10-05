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Матери-убийце из Вольска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

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Следственным отделом по городу Вольск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области 21-летней местной жительнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Она признала вину и раскаялась в содеянном. Суд рассмотрел представленные следствием материалы и, согласившись с доводами органа следствия, избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца до 28 ноября 2021 года.

По данным следствия, в ночь с 28 на 29 сентября 2021 года 21-летняя женщина, находясь вместе с 3-месячным сыном по месту проживания в квартире дома по улице Урицкого города Вольска, нанесла ребенку два удара кулаком в область головы. От полученных травм мальчик скончался на месте. Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной его смерти стала тупая травма головы.

Продолжается проведение следственных действий, направленных на закрепление доказательств.

В ходе расследования следователями СК будет дана юридическая оценка действиям сотрудников органов профилактики, в чьи полномочия входило осуществление контроля за условиями жизни семьи, в которой воспитывался ребенок.

Расследование уголовного дела продолжается.