Матери-убийце из Вольска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

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По данным следствия, в ночь с 28 на 29 сентября 2021 года 21-летняя женщина, находясь вместе с 3-месячным сыном по месту проживания в квартире дома по улице Урицкого города Вольска, нанесла ребенку два удара кулаком в область головы. От полученных травм мальчик скончался на месте. Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной его смерти стала тупая травма головы.Продолжается проведение следственных действий, направленных на закрепление доказательств.В ходе расследования следователями СК будет дана юридическая оценка действиям сотрудников органов профилактики, в чьи полномочия входило осуществление контроля за условиями жизни семьи, в которой воспитывался ребенок.Расследование уголовного дела продолжается.