Хлеборобы Пугачевского района намолотили двести тысяч тонн зерна

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В адрес аграриев района направлена Благодарность от имени министерства сельского хозяйства области за столь значимый и достойный результат.Всего по области к сегодняшнему дню зерновые и зернобобовые обмолочены на площади 2029,0 тыс. га (93% от плана). При средней урожайности 16,0 ц/га валовой сбор составил 3246,5 тыс. тонн.Наибольший валовой сбор получен в Балашовском (222,9 тыс. тонн), Пугачевском (200,0 тыс. тонн), Калининском (190,8 тонн), Екатериновском (156,1 тыс. тонн), Ершовском (135,8тыс. тонн), Петровском (118,0 тыс. тонн), Аткарском (111,2 тыс. тонн), Самойловском (117,0 тыс. тонн), Энгельсском (114,8 тыс. тонн), Перелюбском (116,4 тыс. тонн), Ртищевском (100,7 тыс. тонн) муниципальных районах.Кроме этого, на полях области убрано 47,1 тыс. га кукурузы (25% от плана), 435,1 тыс. га подсолнечника (29% от плана), 1,6 тыс. га сахарной свеклы (18% от плана). Завершается уборка картофеля. Выкопано 8,3 тыс. га (97% от плана), при урожайности 167,3 ц/га валовой сбор составил 138,4 тыс. тонн.