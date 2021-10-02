В аэропорту «Гагарин» состоялись учения аварийно-спасательной команды

просмотров: 242

В аварийно-спасательную команду входят расчеты здравпункта аэропорта, организации перевозок, служб наземного обслуживания и авиационной безопасности, аэродромной службы. Также по необходимости привлекаются силы МЧС, полиции и других ведомств.Служба противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов (СПАСОП) аэропорта «Гагарин» регулярно проводит подобные учения. Численность службы составляет 76 человек. Спасатели оснащены всем необходимым оборудованием и техникой и готовы в любую минуту проявить все свои знания и опыт для спасения людей как в районе аэродрома, так и за его пределами.В рамках проводимых учений по тревоге на место условного авиационного происшествия прибыли расчеты аварийно-спасательной команды дежурных смен аэропорта, был развернут полевой медицинский пост здравпункта. После ликвидации пожара силами аварийно-спасательной команды была организована эвакуация пострадавших, а также ликвидация последствий происшествия и приведение рабочей площади аэродрома в нормативное состояние.В результате учений аварийно-спасательная команда показала хорошие результаты по сбору в указанном квадрате при объявлении сигнала «тревога», тушению пожара двигателя самолета и разлитого авиационного топлива, разворачиванию полевого медицинского поста, а также высокий уровень взаимодействия между расчетами дежурных смен различных служб аэропорта.