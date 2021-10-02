Лже-продавец париков из города Балаково похитил у клиентки более 25 тысяч рублей

просмотров: 263

Одной из жертв злоумышленника стала 30-летняя жительница Калининграда. Потерпевшая перевела на его банковскую карту за парик 25800 рублей. Сразу же после поступления денег на счет, подозреваемый заблокировал номер телефона, удалил аккаунт и перестал выходить на связь.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ. Стоит отметить, фигурант ранее не имел проблем с законом. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.