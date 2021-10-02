2 октября 2021 СУББОТА
Новости
17:00 | 01 октября
В аэропорту «Гагарин» состоялись учения аварийно-спасательной команды
16:15 | 01 октября
Готовится открытие большой выставки картин «Хвалынское притяжение – 2021»
15:19 | 01 октября
Лже-продавец париков из города Балаково похитил у клиентки более 25 тысяч рублей
14:33 | 01 октября
Помогаем сохранить здоровье
13:46 | 01 октября
В Базарно-Карабулакском районе может появиться курортная зона
12:53 | 01 октября
У здания регионального минтруда проходит выставка творческих работ «Мастерская серебряных волонтеров»
12:00 | 01 октября
«Теремок» примет участие в двух театральных фестивалях и отправится на гастроли
10:47 | 01 октября
Саратовские гребцы примут участие в чемпионате мира по марафону
09:55 | 01 октября
На 3-й Дачной продолжается демонтаж незаконных торговых павильонов
09:00 | 01 октября
Гранты Президентского фонда культурных инициатив получили тринадцать проектов по развитию культуры Саратовской области
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Лже-продавец париков из города Балаково похитил у клиентки более 25 тысяч рублей

Новости


Сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Балаковское» установили, что 27-летний местный житель создал в одной из социальных сетей аккаунт, в котором разместил объявления о продаже париков. Лже-продавец обещал клиентам, будто его изделия невозможно отличить от натуральных волос.

Одной из жертв злоумышленника стала 30-летняя жительница Калининграда. Потерпевшая перевела на его банковскую карту за парик 25800 рублей. Сразу же после поступления денег на счет, подозреваемый заблокировал номер телефона, удалил аккаунт и перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ. Стоит отметить, фигурант ранее не имел проблем с законом. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.