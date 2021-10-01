Помогаем сохранить здоровье

просмотров: 46

Сейчас ВИЧ, безусловно, самый изученный вирус в истории вирусологии и медицины. Главный метод лечения заболевания – так называемая высокоактивная антиретровирусная терапия, или ВААРТ.Открытие ВААРТ дало возможность контролировать болезнь, сохранить качество жизни пациента. Она базируется на одновременном использовании трех или четырех препаратов, оказывающих действие на различные компоненты вируса. Именно для его максимально длительного «купирования» и назначается отдельный комплекс лекарств.Создание лекарства против ВИЧ очень сложный процесс. Основная цель – разработать более безопасные, хорошо переносимые, удобные для приема и более мощные препараты. Каждый препарат, который допущен к использованию, прошел множество исследований, в том числе и для того, чтобы уменьшить его побочные эффекты.За многие годы наблюдений мы видим прогресс в улучшении терапии ВИЧ. Наши врачи строго подходят к подбору схемы лечения для каждого ВИЧ-инфицированного пациента, учитывая пол, возраст, сопутствующие заболевания, вредные привычки, условия жизни и работы. Перед назначением лечения пациент проходит клиническое и лабораторное обследование, консультацию психолога, получает полную информацию о лекарственных препаратах, режиме и условиях их приема. Оценить эффективность проводимого лечения позволяет лабораторный мониторинг.Выявленная сочетанная инфекция (гепатит, туберкулез и др.) требует обязательного назначения антиретровирусной терапии, что позволяет улучшить состояние пациента и замедлить прогрессирование заболевания. На фоне антиретровирусной терапии гепатит, ВИЧ, туберкулез и другие сопутствующие патологии становятся менее активными благодаря восстановлению функции иммунной системы человека.На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что лечение ВИЧ-инфекции спасает жизнь.